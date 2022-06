Ciclismo – Mercoledì e giovedì il Memorial Pavesi al Velodromo di Fiorenzuola

Al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola è tutto pronto per le prime gare internazionali della stagione. Domani (mercoledì 22 giugno) e giovedì (23 giugno) va in scena il Memorial Attilio Pavesi, gara di classe 2 Uci.

Due giornate di gare che inizieranno in entrambi i casi alle 18 e saranno dedicati il primo alle categorie femminili (Donne Junior, Under 23 ed Elite) e il secondo a quelle maschili (Uomini Junior, Under 23 ed Elite).

Uomini e donne si confronteranno nelle stesse prove. Eliminazione e corsa a punti (Elite), scratch e corsa a punti (Junior) e scratch per Under 23 (che ovviamente possono gareggiare anche con gli/le Elite).

Il programma completo:clicca qui

La manifestazione è una sorta di prologo della 6 Giorni delle Rose Internazionale, gara di classe 1 Uci, a Fiorenzuola dall’1 al 6 agosto.