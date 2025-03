Ciclismo – Per l’Asd Programma Auto un podio e cinque top ten alla MedioFondo Ninicar a Santa Cristina e Bissone

Una medaglia e cinque top ten. E’ questo il ricco bottino dell’Asd Programma Auto alla MedioFondo Ninicar andata in scena domenica a Santa Cristina e Bissone, nel Pavese. Due le presenze nei primi venti assoluti: dodicesima posizione per Alberto Baesso, quinto nella categoria Seniores A dove il compagno di squadra Samuele Merli ha chiuso nono (e ventesimo assoluto al traguardo). Nei Veterani A, quinto posto per Gianluca Poggioli, mentre nei Gentleman A Dario Salvaderi ha chiuso settimo. La medaglia, invece, è tinta di “rosa” grazie alla prova di rilievo di Caterina Basevi, terza nelle Donne B e sesta assoluta in campo femminile.

