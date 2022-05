Ciclismo – Per VO2 Team Pink e Ciclismo giovanile domenica in sella tra Veneto e Toscana

Domenica tra Veneto e Toscana per VO2 Team Pink e Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, impegnati su due fronti. Partendo dall’alto, le Junior del VO2 Team Pink (guidate nell’occasione dal ds Vittorio Affaticati) saranno di scena a Lozzo Atestino (Padova) nell’Euganissima Flandres, con il via alle 9 e con 79 chilometri e 800 metri da percorrere. Le “panterine” si presenteranno al completo con sette atlete al via. Martina Sanfilippo, Chiara Sacchi (entrambe classe 2004), Valentina Zanzi, Sara Guidetti, Vittoria Grassi, Camilla Locatelli e Rebecca Vezzosi (tutte classe 2005).

Dal canto suo, il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink parteciperà con le formazioni Donne Allieve e Donne Esordienti all’appuntamento di Capannori (Lucca), prova del Trofeo Rosa. Alle 12,15 partiranno le Esordienti nel primo Memorial Alessandra Biagi (31 chilometri 50 metri). Mentre alle 16,30 toccherà alle Allieve, di scena nella prima Coppa Rosa Città di Capannori, con 45 chilometri e 850 metri da percorrere. Dodici le “panterine” in gara, equamente suddivise tra le due corse. Attaccheranno il numero le Allieve Arianna Giordani, Linda Ferrari, Giorgia Tagliavini, Emma Del Bono, Irma Siri e Marta Festa. Le Esordienti Paola Zucca, Michela Zucca, Giulia Casubolo, Asia Baistrocchi, Serena Zannoni e Sara Veneri.