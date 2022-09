Ciclismo – Sei piazzamenti per il VO2 Team Pink a Castelfranco Emilia

Sei piazzamenti in due corse. E’ questo il ricco bottino domenicale del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, protagonista a Castelfranco Emilia (Modena) nelle gare femminili organizzate dall’Us Formiginese. Nelle Allieve, podio sfiorato per la ligure Irma Siri, quarta e protagonista della fuga a cinque che ha deciso la corsa. Alle loro spalle, si è piazzata la “panterina” reggiana Linda Ferrari, sesta, mentre nello sprint per l’ottavo posto in evidenza la piacentina Arianna Giordani, decima al traguardo.

Tante presenze in top ten anche nelle Esordienti: settima la pavese Michela Zucca davanti alla compagna di squadra reggiana Serena Zannoni (ottava). Per loro, sesto e settimo posto nella graduatoria per i secondi anni dove è entrata anche l’altra reggiana Sara Veneri, decima.

Ordine d’arrivo Allieve

1° Eleonora La Bella (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi) 68 chilometri 400 metri in 1 ora 43 minuti 57 secondi, media 39,481 chilometri orari

2° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto)

3° Elena De Laurentiis (Guarenna)

4° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

5° Alice Testone (Team Go Fast)

6° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 1 minuto

7° Francesca Sorgi (Gb Team Pool Cantù)

8° Sara Tarallo (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi) a 1 minuto 15 secondi

9° Alessia Sgrisleri (Cadeo Carpaneto)

10° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink).

Ordine d’arrivo Donne Esordienti

1° Emma Vanuzzo (Bicifestival) 28 chilometri 500 metri in 52 minuti 10 secondi, media 32,780 chilometri orari

2° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin)

3° Sofia Delle Fontane (Il Pirata Official Team)

4° Eva Zandri (Bicifestival Recanati)

5° Asia Vanuzzo (Bicifestival)

6° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce)

7° Michela Zucca (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

8° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

9° Elisa Basso (Polisportiva Quiliano Bike)

10° Margot Buldrini (Bicifestival)

Classifica Donne Esordienti secondo anno

1° Emma Vanuzzo (Bicifestival)

2° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin)

3° Sofia Delle Fontane (Il Pirata Official Team)

4° Eva Zandri (Bicifestival Recanati)

5° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce)

6° Michela Zucca (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

7° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

8° Elisa Basso (Polisportiva Quiliano Bike)

9° Margot Buldrini (Bicifestival)

10° Sara Veneri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink).