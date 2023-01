Ciclismo – Si alza il sipario sul 2023 del VO2 Team Pink: 14 le “panterine” Donne Juniores

Una nuova avventura, ricca di novità ma sempre densa di impegno, passione e ambizioni. Si alza il sipario sulla stagione 2023 del VO2 Team Pink, sodalizio piacentino che continua la propria tradizione nel ciclismo giovanile femminile a cui dedica il 100% degli sforzi economici e organizzativi. Con il tradizionale ritiro di Riotorto (Livorno), sfruttando la settimana di vacanze scolastiche, ha preso ufficialmente il via la nuova avventura, che quest’anno sarà concentrata nella categoria Donne Juniores con 14 “panterine”.

“Dopo due anni di collaborazione con il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink che in questo biennio ha allestito le formazioni Donne Esordienti e Donne Allieve, quest’anno la nostra attività sarà concentrata nelle Junior, dando continuità a una categoria che già abbiamo allestito in questi anni. Il legame con il vivaio non lo dimentichiamo di certo, pur non proponendo direttamente nostre squadre: abbiamo stretto una serie di collaborazioni, già inaugurate lo scorso anno con la Gioca in Bici Oglio Po e che ora ci vedono impegnati in tre regioni italiane; prossimamente comunicheremo i dettagli degli accordi che per noi rivestono importanza al pari della nostra squadra Donne Juniores”.