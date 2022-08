Ciclismo su Pista, Europei – Barbieri-Zanardi da sballo: oro nella Madison

È ancora festa per la Nazionale italiana di ciclismo su pista agli Europei di Monaco di Baviera: arriva la terza medaglia d’oro per gli azzurri, la portano a casa nella madison Rachele Barbieri e Silvia Zanardi. Terzo alloro per entrambe le atlete: Barbieri lunedì ha incantato nell’omnium e si è presa un clamoroso bis, Zanardi aveva già conquistato l’argento nella corsa a punti, e nel quartetto si erano aggiudicate l’argento nelle prime giornate di gara.

Le parole di Robert Gionelli

In una stagione agonistica che sta regalando grandi soddisfazioni e grandi risultati al mondo sportivo piacentino che ho l’onore di rappresentare, desidero complimentarmi con Silvia Zanardi, un’atleta che con piazzamenti e successi prestigiosi sta dimostrando di essere davvero una grande campionessa, e un’autentica conferma, nonostante la sua giovanissima età.

Il titolo europeo conquistato oggi nella Madison, dopo le due medaglie d’argento vinte nei giorni scorsi nell’inseguimento e nella corsa a punti, consacrano Silvia come una delle più forti e promettenti cicliste a livello internazionale, grande continuatrice della tradizione ciclistica femminile piacentina che ha sempre regalato grandi successi al nostro territorio.

Grazie Silvia per il tuo straordinario ed encomiabile impegno e complimenti per i meritati, prestigiosi, successi che fanno onore allo sport piacentino.

Tarasconi e Dadadi abbracciano Zanardi e Carini