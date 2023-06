Ciclismo su Pista – Martedì a Fiorenzuola inizia il Campionato Italiano Elite

Al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda è tutto pronto per i Campionati Italiani Pista Elite (cioè gli “assoluti”) maschili e femminili che iniziano domani e si concludono giovedì. Tre giornate, con gare dalle 16 alle 20 circa, nelle quali saranno messi in palio 22 titoli italiani, 11 per le donne e altrettanti per gli uomini, con in pista tanti campioni di livello mondiale.

I campionati Italiani di ciclismo su pista anticipano la 6 Giorni delle Rose, grande appuntamento internazionale arrivato alla 26^ edizione, al Velodromo Pavesi da sabato 1 a giovedì 6 luglio (in questo caso gare dalle 18 alle 22).

Per entrambi gli eventi l’ingresso al Velodromo è gratuito. Sul sito www.fiorenzuolatrack.eu i programmi e le info su entrambi gli eventi.

Questo il programma delle finali

Martedì 27 giugno 2023

Inseguimento Individuale M/F

Keirin M/F

Eliminazione M/F

Corsa a punti M/F

1 Km/500 mt M/F

Mercoledì 28 Giugno 2023

Velocità Individuale M/F

Omnium M/F

Giovedì 29 Giugno 2023

Inseguimento a Squadre M/F

Scratch M/F

Velocità a Squadre M/F

Madison M/F

Ciclismo, tutti i gran premi della 6 Giorni delle Rose

Manca sempre meno all’edizione numero 26 della 6 Giorni delle Rose Internazionale, dall’1 al 6 luglio al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Sei serate ad ingresso gratuito (con gare dalle 18 alle 22) di competizioni maschili e femminili che vedranno impegnati atleti e atlete provenienti da tutto il mondo e assegnano punti per il ranking Uci di ogni specialità, dal quale dipende la qualificazione a Mondiali e Olimpiadi. Il programma completo è disponibile sul sito www.fiorenzuolatrack.eu.

Questo il calendario delle finali

SABATO 1 LUGLIO

Uomini Elite: Scratch – Gran Premio GM Termosanitari

SGR Donne Elite: Giro Lanciato – Premio Speciale LILT

Uomini Elite: Eliminazione – Gp Bussandri Auto

DOMENICA 2 LUGLIO

Uomini Elite: Corsa a Punti – Gp Alu Tecno

Uomini Under 23: Inseguimento Individuale – Gp Inside

Donne Elite: 500m da ferme – Gp Rosti Maglificio Sportivo

LUNEDÌ 3 LUGLIO

Uomini Elite: Omnium – Memorial Alberto Burzoni-Gp Bft Burzoni

Donne Elite: Velocità – Gp Padana Impianti

SGR Donne – madison FINALE – Siderpighi (maglia bianca di leader)

MARTEDÌ 4 LUGLIO

Donne Elite: Scratch – Gp Ferri Intonaci e Malte

Donne Elite: Eliminazione – Gp Pavinord

Uomini Elite: Km da fermo – Gp Assiprime assicurazioni

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO

Donne Elite: Omnium – Gp ACEF

Uomini Elite: Velocità – Gp Il Rintocco Vini

GIOVEDÌ 6 LUGLIO

Donne Elite: Corsa a Punti – Gp Rossetti Market

Donne Under 23: Inseguimento Individuale – Gp Arda Natura

SGR Uomini- madison FINALE – Siderpighi (maglia bianca di leader)

La maglia Siderpighi di leader della gara a coppie (madison + giro lanciato) sarà indossata già dal termine della prima serata che prevede tale gara per le Donne (1 luglio) e per gli Uomini (4 luglio)

