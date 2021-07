Ciclismo, tris di convocazioni tricolori per il Cadeo Carpaneto

A difendere i colori dell’Emilia Romagna ai campionati giovanili su pista a San Giovanni al Natisone ci saranno le Allieve del Cadeo Carpaneto Asia Zanelli e Marisol Dalla Pietà e l’Esordiente Desirée Bani

Tris di convocazioni per il Cadeo Carpaneto in vista dei campionati giovanili su pista in programma da mercoledì a sabato al velodromo di San Giovanni al Natisone (Udine). Nella selezione dell’Emilia Romagna, infatti, figurano tre atlete del sodalizio piacentino presieduto da Mauro Veneziani: tra le Allieve correranno la bresciana Asia Zanelli e l’alessandrina Marisol Dalla Pietà, mentre nelle Esordienti ci sarà la bresciana Desirée Bani, neocampionessa regionale su strada.