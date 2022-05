Ciclismo – VO2 Team Pink, domenica in sella a Gazoldo degli Ippoliti

Domenica in sella per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, con Donne Esordienti e Allieve impegnate in Lombardia. Mentre le “panterine” più grandi del VO2 Team Pink porteranno a termine l’avventura del Giro della Campania in Rosa.

Domani il sodalizio piacentino sarà di scena a Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) nel Memorial Alberto Coffani. Alle 9 il via per le Esordienti, chiamate a percorrere 8 volte un circuito di 3 chilometri per un totale di 24 chilometri. Quattordici, invece, le tornate previste per le Allieve, che partiranno alle 10 e termineranno le proprie fatiche dopo 42 chilometri. Undici le “panterine” presenti. Le Esordienti Paola e Michela Zucca, Giulia Casubolo, Asia Baistrocchi, Serena Zannoni e Sara Veneri e le Allieve Arianna Giordani, Linda Ferrari, Giorgia Tagliavini, Emma Del Bono e Marta Festa.