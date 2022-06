Ciclismo – VO2 Team Pink, domenica “panterine” in sella a Molinetto di Mazzano

Domenica bresciana per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, di scena domani a Molinetto di Mazzano (Brescia) nel Trofeo Oml, tra l’altro sponsor delle “panterine”. Alle 14 prenderà il via la corsa per Donne Esordienti, con un circuito di 6 chilometri e 900 metri da ripetere 4 volte per un totale di 27 chilometri e 600 metri. Alle 15, invece, scatterà la gara per Allieve, con 10 giri da percorrere per un totale di 69 chilometri.

Undici le “panterine” che attaccheranno il numero. Le Esordienti (tutte del secondo anno) Michela Zucca, Paola Zucca, Giulia Casubolo, Serena Zannoni e Sara Veneri e le Allieve Arianna Giordani, Linda Ferrari, Giorgia Tagliavini, Emma Del Bono, Irma Siri e Marta Festa.