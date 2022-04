Ciclismo – VO2 Team Pink, doppio podio a Riccione con Serena Zannoni e Irma Siri

Doppio podio e una top ten. E’ ricco il bottino domenicale del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink a Riccione nella prima prova della Challenge “Trofeo Rosa”. Il sodalizio piacentino, infatti, ha conquistato un doppio terzo posto, brillando nelle due corse dove era al via.

In ordine temporale, il primo risultato di rilievo è arrivato nella corsa per Donne Esordienti secondo anno, dove Serena Zannoni (già sul podio a Vo’) si è confermata centrando il terzo posto alle spalle della padrona di casa Emma Vanuzzo e di Matilde Rossignoli (Luc Bovolone). Per la Zannoni, reggiana di Albinea classe 2008, un ottimo inizio di stagione.

Lo stesso vale per l’Allieva Irma Siri, vincitrice a Vo’ e oggi terza sulla finish line del lungomare riccionese. La freccia ligure è salita su un podio di spessore completato nell’ordine da Chantal Pegolo e Linda Sanarini; in una top ten di alto livello per la categoria, nono posto per la piacentina Arianna Giordani.

Esordienti secondo anno Riccione

1°Emma Vanuzzo (Bicifestival) 24 chilometri 800 metri in 41 minuti 9 secondi, media 36,160 chilometri orari

2° Matilde Rossignoli (Luc Bovolone)

3° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink),

4° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti)

5° Giulia Costa Staricco (Cesano Maderno)

6° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese)

7° Maria Acuti (Travel & Service)

8° Silvia Ciaghi (Team Femminile Trentino)

9° Martina Orsi (Polisportiva San Marinese)

10° Sofia Delle Fontane (Il Pirata Official Team).

Allieve Riccione

1° Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli) 49 chilometri 600 metri in 1 ora 26 minuti 26 secondi, media 34,431 chilometri orari

2° Linda Sanarini (Scuola ciclismo Vo’)

3° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

4° Susan Paset (Young Team Arcade)

5° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin)

6° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci)

7° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto)

8° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

9° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

10° Matilde Cenci (Breganze Millenium).