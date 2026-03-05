​”Essere Agricoltura”, Coldiretti protagonista a Piacenza Expo tra storie di donne e il meglio di Campagna Amica

​In occasione della storica triplice fiera dedicata all’apicoltura (Apimell), al florovivaismo (Seminat) e all’enogastronomia (Buon Vivere), Coldiretti Piacenza conferma la sua presenza centrale a Piacenza Expo con un programma che unisce riflessione, eccellenza produttiva e promozione del territorio.

​Il momento clou del palinsesto istituzionale di Coldiretti Piacenza si terrà venerdì 6 marzo, alle 10:00, nella Sala C di Piacenza Expo. In attesa della Giornata Internazionale della Donna, Coldiretti Donne Piacenza propone l’incontro: “Essere Agricoltura: Il valore delle donne tra impresa, scuola e comunicazione”. Si tratterà di un dialogo corale volto a mettere al centro il “saper fare” femminile, raccontando le storie di chi vive l’agricoltura ogni giorno in modi diversi: dall’innovazione imprenditoriale all’impegno educativo nelle scuole, fino alle nuove frontiere della comunicazione rurale.

Sarà l’occasione per ricordare le care colleghe Elena Titimoli e Paola Menta, che ci hanno lasciato negli ultimi mesi.

​Oltre ai momenti di approfondimento, Coldiretti Piacenza torna come da tradizione nel padiglione di Buon Vivere con un ampio spazio dedicato alle eccellenze locali. Per tutto il fine settimana nell’area istituzionale sarà possibile incontrare direttamente le aziende di Campagna Amica, che presenteranno il meglio delle produzioni stagionali. Per tutti i visitatori sarà un’occasione unica per toccare con mano la qualità del Made in Italy, scoprendo la distintività e la sostenibilità che caratterizzano l’agricoltura Made in Italy.

Lo spazio di Coldiretti Piacenza a Buon Vivere – commenta il direttore Roberto Gallizioli – si conferma così un’importante vetrina per consolidare il patto tra agricoltore e consumatore, offrendo un luogo di ascolto e confronto sui temi della tutela e della valorizzazione del buon cibo che con orgoglio rappresentiamo e che ogni giorno trova espressione al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana,17 a Piacenza.

