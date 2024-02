Collettivo Dieci in scena al Trieste 34 il 9 febbraio

Venerdì 9 febbraio alle ore 21.00 al Teatro Trieste 34 di Piacenza è in programma lo spettacolo/performance del Collettivo DIECI dal Titolo IMMERGEART- l’arte che si vive. COLLETTIVODIECI, una piattaforma artistica, multidisciplinare, che ha preso vita nel corso del 2023 dalle menti creative di Camilla Peretti e Anna Pesetti.

Il nome del collettivo è intriso di storia, attingendo agli anni di lavoro artistico e alla profonda amicizia che le nostre co-fondatrici condividono.



Il COLLETTIVODIECI si pone come un’opportunità per gli artisti di esprimere la propria voce in qualsiasi visione artistica e stile. Siamo un gruppo di menti creative che si sono unite per creare un ambiente collaborativo, inclusivo e stimolante in cui gli artisti possono sviluppare le proprie idee e condividere il loro talento con il mondo.