Terremoti, alluvioni e nubifragi, come cambia il pianeta. La geologa Morabito: “Dobbiamo fare i conti i cambiamenti climatici” – AUDIO

Come cambia il pianeta, Marianna Morabito: “Dobbiamo fare i conti i cambiamenti climatici”. La geologa Marianna Morabito, Consigliere Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale è intervenuta a Radio Sound.

Terremoti, alluvioni, trombe d’aria e nubifragi, fenomeni idrogeologici causati anche dal cambiamento climatico. “E’ la realtà. Abbiamo chiesto troppo al pianeta che ci ospita. Purtroppo è così, la fisica lo insegna, a ogni azione c’è una reazione. Il più delle volte contraria. Sicuramente dobbiamo un po’ invertire quella che è una rotta presa da tempo. Serve avere un grande rispetto per il pianeta. Purtroppo stiamo registrando degli eventi estremi anche in aree non soggette queste situazioni. Sono stati costruiti edifici in posti non idonei e ora dobbiamo mettere un grosso cerotto a qualcosa che nel tempo è stato sottovalutato. In particolare abbiamo pensato di poter essere dominatori della terra. Nessun allarmismo, ma si deve intervenire“.

Va cambiato il modo di pensare su questo tema

“Sì, lo dobbiamo fare tutti. Ognuno nel suo piccolo, perché alla fine lo sappiamo se lo facciamo in tanti diventa un grande cambiamento. Non esiste la bacchetta magica, ma se ognuno prende coscienza della situazione si può fare qualcosa di importante. Un cambiamento di mentalità e modi di agire è possibile”.

Come cambia il pianeta: AUDIO intervista con la geologa Marianna Morabito