Comune di Alta Val Tidone, riqualificate le strade a Vallerenzo, Cesura, Gradenzo e Stadera: “Territorio curato e maggiore sicurezza”

Si sono conclusi nelle ultime settimane del 2023 i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria di alcune arterie stradali in Alta Val Tidone, nello specifico nella località di Vallerenzo, nell’abitato di Stadera e sulle strade comunali di Gradenzo e per Cesura.

“Un intervento complessivo di circa 350 mila euro – fa sapere l’Amministrazione comunale – che ha permesso di risolvere alcuni problemi di ammaloramento degli asfalti, causa di difficile fruibilità ed insicurezza per la viabilità. I lavori realizzati, che proseguiranno nell’intenso piano di opere pubbliche 2024, permettono di rendere il territorio più curato, maggiormente fruibile e sicuro, mantenendo costante l’impegno per il miglioramento dei collegamenti viari, con particolare riferimento alle tante frazioni e case sparse che costellano il nostro comune”.

La manutenzione straordinaria degli asfalti in località Vallerenzo è stata realizzata con un contributo regionale di 45 mila euro, mentre l’importo complessivo dei lavori effettuati a Gradenzo e Stadera ammonta a 100mila euro coperti con fondi propri dell’Ente comunale. Duecento mila euro del Comune di Alta Val Tidone hanno permesso la realizzazione dei lavori di riqualificazione sulla strada per Cesura, oltre all’intervento di manutenzione straordinaria in Via Fermi a Trevozzo.