Comune di Gragnano e scuola edile, convenzione per la realizzazione di cantieri-scuola sul territorio comunale

L’Ente scuola edile di Piacenza già da anni, nell’ambito di progetti Erasmus, accoglie ragazzi stranieri che, in cantieri-scuola, svolgono in Italia la transnazionalità prevista nel loro periodo formativo.

Attraverso una Convenzione con il Comune di Gragnano Trebbiense, che verrà firmata in questa occasione, sarà possibile attivare questi cantieri-scuola, dove un gruppo di giovani francesi, sotto la guida di un docente pratico dell’Ente scuola edile, potrà sperimentare tecniche e prodotti, anche per il restauro monumentale, usati in Italia.

Il gruppo, proveniente dalla regione della Vandea, arriverà a Piacenza domenica 29 giugno p.v.: si tratta di dieci apprendisti francesi, (cinque ragazzi e cinque ragazze), accompagnati da una loro docente. Sono apprendisti, già assunti da ditte, che studiano presso il Centro di formazione professionale BTP CFA Vendée, dove i giovani possono imparare i mestieri dell’edilizia, attraverso un efficace sistema di alternanza scuola-lavoro. In particolare, hanno tra i 17 e i 18 anni e sono motivatissimi pittori edili, che stanno per affrontare l’esperienza di un soggiorno di lavoro in Italia. Dopo una formazione dedicata alla sicurezza, lavoreranno nei cantieri-scuola fino a venerdì 11 luglio. Sabato 12 luglio ripartiranno per la Francia.

Grazie al Comune di Gragnano Trebbiense, due saranno le aree disponibili per la realizzazione dei cantieri-scuola: il giardino E.Carella e piazza G. Marconi. I ragazzi, sotto la guida del docente Luca Ravizzini, si dedicheranno alla riqualificazione delle aree indicate, con interventi sia di pulitura, anche dei monumenti, che di abbellimento e decorazione di manufatti presenti.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy