Comune di Piacenza cerca 5 funzionari tecnici per l’area di elevata qualificazione. Online il bando di concorso

Comune di Piacenza cerca 5 funzionari, ha pubblicato sul sito ufficiale, il bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di cinque operatori tecnici da inserire nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Il termine di presentazione delle candidature è entro le ore 13 del 16 novembre prossimo, esclusivamente tramite il portale dove è possibile consultare integralmente, così come sul sito web comunale , i requisiti di ammissione.

Comune di Piacenza cerca, le caratteristiche dei profili

I profili ricercati richiedono il diploma universitario o la laurea in materie afferenti alle diverse specializzazioni di Ingegneria, Architettura, Urbanistica e Pianificazione territoriale, prevedendo funzioni relative ad analisi, studio, ricerca e progettazione negli ambiti di competenza, attività tecniche di elaborazione dati per la predisposizione di progetti urbanistici, ambientali, su impianti ed edifici.

Comune di Piacenza cerca, i compiti

Le figure in questione potranno inoltre essere chiamate alla gestione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio pubblico, al coordinamento e controllo degli incarichi tecnici affidati all’esterno, a un ruolo di direzione e contabilità nel settore dei lavori pubblici, al supporto tecnico nella gestione di gare tramite piattaforme elettroniche, nonché all’elaborazione, anche in collaborazione con altre professionalità, di piani o varianti in ambito urbanistico.

Le due prove di esame

Già definite le date delle due prove scritte d’esame, entrambe in calendario il 28 novembre con inizio alle 10 presso l’Auditorium Sant’Ilario, mentre l’orale – per chi avrà superato la prima fase del concorso – è in programma dal 4 al 7 dicembre presso la sede municipale di piazza Cavalli.

Informazioni