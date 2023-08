Con il burkini si tuffa in piscina nonostante le raccomandazioni, il gestore chiama i carabinieri

Si tuffa in piscina con il burkini, il gestore della struttura chiama i carabinieri. Il burkini è un tipo di costume da bagno femminile che copre interamente il corpo, esclusi la faccia, le mani e i piedi. Ma in molte strutture non viene tollerato, anche da alcune Ausl sarebbero arrivate controindicazioni sull’utilizzo di questo speciale costume. Non sarebbe igienico.

Una donna islamica si è presentata alla piscina di Castel San Giovanni e alla vista della cliente il titolare si è raccomandato di evitare il bagno, proprio per motivi di igiene. La donna avrebbe garantito che non si sarebbe tuffata. Ma lo avrebbe fatto, in realtà, poco tempo dopo. A quel punto il gestore della piscina ha chiesto alla donna di uscire dalla vasca e ha chiamato i carabinieri.