Riqualificazione ambientale, 400 nuovi alberi piantati a Piacenza grazie al progetto del Gruppo CRAI

L’iniziativa di riqualificazione ambientale e forestazione del Gruppo CRAI diventa realtà. Annunciato in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il progetto vivrà nei prossimi mesi – i più adatti alla piantumazione degli alberi – la sua effettiva realizzazione. Grazie all’impegno del Gruppo CRAI saranno complessivamente quasi 6.000 le nuove piante nelle 16 aree dislocate in tutto il territorio nazionale. Tutti i progetti sono realizzati nell’ambito della campagna Mosaico Verde, promossa da AzzeroCO2 e Legambiente che ha l’obiettivo di riqualificare le aree verdi e tutelare i boschi esistenti.

A partire dal 13 dicembre nel Comune di Piacenza (PC) è in corso la piantumazione di 400 alberi. Il progetto di CSR di CRAI ha una forte valenza socio-ambientale perché si propone di contrastare i cambiamenti climatici favorendo attraverso gli alberi il naturale assorbimento delle emissioni di CO2 e di ridurre lo stress ambientale, contribuendo così a restituire valore al territorio. Un esempio di collaborazione virtuosa che nel caso di Piacenza ha beneficiato anche della sinergia con il circolo di Legambiente, fondamentale per la realizzazione del progetto fin dalla fase di scouting, e per questo ricordato anche presente all’interno della targa con il logo.

“Ogni iniziativa di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali è preziosa, a maggior ragione quando l’impegno congiunto tra pubblico e privato esprime una sensibilità condivisa e progetti a favore della comunità”. Così l’assessore al Verde del Comune di Piacenza, Matteo Bongiorni, sottolinea il significato e la valenza dell’attività di riforestazione urbana in questione: “ll ringraziamento doveroso dell’Amministrazione va a tutte le realtà coinvolte, dal Gruppo Crai ad Azzero Co2 e Pa.di.al Spa, unitamente al Circolo locale Emilio Politi di Legambiente, che da sempre svolge sul territorio una fondamentale azione di richiamo alla sostenibilità come chiave delle politiche di sviluppo, pianificazione e crescita del territorio. Le 400 nuove piantumazioni nell’area di Strada Agazzana, su una superficie di circa 4000 metri quadri, consentiranno di incrementare la biodiversità e di migliorare ulteriormente la qualità di vita in un quartiere, la Besurica, che potrà beneficiare sotto tanti punti di vista di questi nuovi alberi”.

Un’iniziativa concreta e coerente con l’approccio del Gruppo ai progetti di Corporate Social Responsibility, da sempre orientati a favore dell’ambiente e delle persone. L’azione nel Comune di Piacenza, in grado di apportare un vantaggio duraturo per la comunità, è stata resa possibile grazie al supporto economico di Pa.di.al. S.p.A. 25.

Padial spa ,concessionaria del gruppo CRAI per gran parte del Nord Italia , è , con i suoi innumerevoli punti vendita di vicinato , collocati anche nei piccoli centri urbani, massima espressione di servizio diffuso ed di valorizzazione delle eccellenze alimentari locali ; è pertanto da sempre molto legata al territorio , e alle singole iniziative che tendono a migliorare la “vita “ dei cittadini.

Il progetto di riqualificazione ambientale proposto è perfettamente aderente a quelle che sono le politiche e le tematiche sociali sposate dalla ns. azienda ; questo quanto dichiarato da Vincenzo Zucca , Presidente di Padial spa