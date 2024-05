Con la vernice spray vandalizzano le auto in sosta, ragazzine minorenni nei guai

Bombolette in mano vandalizzano le auto in sosta. I fatti sono accaduti venerdì notte. Alcuni passanti hanno notato un gruppo di ragazzine “scarabocchiare” con la vernice spray alcune auto parcheggiate nella zona di Montale.

Qualcuno ha chiamato il 112 e i carabinieri sono intervenuti in pochi minuti. Al loro arrivo, i militari hanno sorpreso le giovanissime, tutte minorenni, ancora con le bombolette in mano. Il motivo di questo gesto non sarebbe legato a motivi particolari, come ripercussioni o vendette, le giovani avrebbero agito colpendo vetture a caso, senza motivo.

Una bravata insomma. Una bravata di una certa gravità, però, dal momento che ora i genitori delle ragazzine saranno costretti a risarcire i danni. I carabinieri, infatti, prima di emettere denunce, hanno messo in contatto le famiglie delle ragazzine con i proprietari delle vetture danneggiate: le parti hanno optato appunto per un risarcimento senza ripercussioni legali.