Conad Alsenese, al via la preparazione per il campionato

Oggi raduno e primo allenamento per la Conad Alsenese di Alessandro Della Balda, che nel week end sosterranno il mini-ritiro a Pinzolo. Aggregato il libero piacentino Virginia Poggi

E’ ufficialmente partita la nuova avventura pallavolistica della Conad Alsenese, formazione piacentina che affronterà per il secondo anno consecutivo e della storia il campionato di B1 femminile, dove è stata inserita nel girone A. Nel tardo pomeriggio di oggi (lunedì), le gialloblù allenate da Alessandro Della Balda si sono ritrovate al palazzetto di Alseno, dove hanno anche sostenuto il primo allenamento, suddiviso a gruppi con pesi e tecnica. All’orizzonte, il mini-ritiro da venerdì a domenica a Pinzolo, in Val Rendena (Trento).

LA NOVITA’-POGGI: Rispetto al precedente pre-raduno, la Conad presenta per ora una novità: aggregata alla rosa infatti c’è il libero Virginia Poggi, classe 1995 e che in carriera ha vestito anche la maglia di Piacenza in A1 tra il 2013 e il 2016, vincendo scudetto, Coppa Italia e due Supercoppe italiane. E’ la stessa Virginia a fare il punto della situazione. “Sono molto sorpresa dalla proposta di Alseno – racconta la giocatrice di Rivergaro – negli ultimi quattro anni, fatta eccezione per l’annata a Gossolengo, ho dato precedenza agli studi, conseguendo la prima laurea e studiando per la seconda, trasferendomi a Bologna. La passione per il volley, però, non si è mai spenta e ho tenuto in considerazione la proposta di Alseno provando a vedere se fosse possibile incastrare impegni accademici e pallavolistici, tenendo conto che con il lockdown sono state impostate alcune lezioni on line. Vedremo come va, ma nel frattempo ringrazio il ds Luca Baldrighi, il dg Elena Koleva e il presidente Stiliano Faroldi per la chiamata”.

Il parere del coach Alessandro Della Balda

“Ho a disposizione una squadra sicuramente giovane, entusiasta e combattiva. Il girone in cui siamo inseriti presenta formazioni toscane molto agguerrite e attrezzate, poi c’è Genova, squadra esperta. Vedo bene anche le piemontesi Acqui e Biella. Il calendario ci propone un inizio impegnativo, ma è giusto così: abbiamo tempo due mesi per arrivare preparati, nella consapevolezza che dovremo fare molto bene nelle prime dieci partite. Ora inizia la nostra preparazione, dove valuteremo la condizione fisica delle ragazze e punteremo presto sulla forza. Al momento, ci saranno tre sedute settimanali di preparazione fisica”.

La rosa della Conad Alsenese

Palleggiatrici: Melania Lancini (1998), Giulia Malvicini (1997), Giorgia Tedeschi (2003, aggregata dalle giovanili)

Opposte: Chiara Tonini (1998), Lara Boselli (2003, aggregata dalle giovanili)

Centrali: Stefania Guaschino (1994), Simona Galiero (1994), Eleonora Fava (1997), Blanca Martino (2003)

Schiacciatrici: Sara Gabrielli (1999), Serena Tosi (1995), Emma Mandò (2001), Petra Longinotti (2003, aggregata dalle giovanili)

Liberi: Martina Pastrenge (1994), Virginia Poggi (1995, aggregata)

Coach: Alessandro Della Balda

Vice allenatore: Giacomo Rigoni

Assistente allenatore: Greta Passera.

I numeri di maglia

Questi i numeri di maglia attuali della Conad Alsenese.

#1 Chiara Tonini (opposta)

#3 Melania Lancini (palleggiatrice)

#4 Emma Mandò (schiacciatrice)

#6 Martina Pastrenge (libero)

#7 Stefania Guaschino (centrale)

#8 Blanca Martino (centrale)

#9 Serena Tosi (schiacciatrice)

#10 Giulia Malvicini (palleggiatrice)

#11 Eleonora Fava (centrale)

#12 Simona Galiero (centrale)

#13 Sara Gabrielli (schiacciatrice)

Allenamenti congiunti

Nel frattempo, sono stati stilati iprimi impegni (con i dettagli ancora da definire) della preparazione con una serie di allenamenti congiunti a porte chiuse. Il primo sarà venerdì 25 settembre ad Alseno contro le piacentine della Pallavolo San Giorgio (B2), mentre sabato 3 e domenica 4 ottobre la Conad parteciperà al torneo di Ostiano (Cremona) insieme alle padrone di casa targate Csv-Ra.Ma., al Busa Foodlab Gossolengo (squadre di B1 al pari dell’Alsenese) e all’Enercom Crema, formazione di B2. Nella settimana successiva, due test informali interni contro Volta Mantovana (martedì 6 ottobre) ed Esperia Cremona (sabato 10 ottobre). In una data tra giovedì 22 e venerdì 23 ottobre ci sarà l’allenamento congiunto casalingo contro Campagnola (B2), mentre venerdì 30 ottobre ad Alseno arriverà la Villa d’Oro Modena (B1).