Pontenure, conclusi i lavori di ristrutturazione della recinzione di Parco e Villa Raggio

Sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione della parte della cinta perimetrale di Parco e Villa Raggio con affaccio sulla Via Emilia Parmense.

Il progetto e la direzione dei lavori sono stati seguiti dall’arch. Adnam Hijarin, sulla base di quanto indicato e prescritto della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio, in quanto i lavori hanno interessato un bene immobile sottoposto a vincoli. In particolare, si è provveduto ad aver cura per il recupero di tutte le parti che costituivano l’originario manufatto, per procedere con un restauro mirato e poterle nuovamente utilizzare, sulla nuova struttura di base realizzata sulla scorta del nulla osta preventivo da parte della Soprintendenza. Nello specifico, per la cancellata in ferro – che era stata rimossa durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale per ricavarne ferro, la Soprintendenza ha prescritto che fosse realizzata seguendo le indicazioni fotografiche dell’epoca, come da scatti fotografici messi a disposizione da Fabrizio Giorgi, il quale dispone di un archivio storico fotografico a Pontenure.

«Lavori che si sono resi necessari in quanto la “vecchia” recinzione presentava diversi problemi di stabilità – sottolinea l’assessore Luigi Demicheli -. Inoltre, per procedere all’esecuzione dell’opera in sicurezza, si è reso necessario deviare il traffico, secondo le indicazioni pervenute da Anas, che ha la competenza della Via Emilia».

L’intervento fa parte del progetto di riqualificazione della Via Emila, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, e complessivamente l’importo dei lavori ammonta ad oltre 90mila euro.