Concorto Film Festival 2023 Asino d’Oro a “Night Shift”del regista Hugo Radi

Concorto Film Festival ha chiuso la sua XXII edizione con un successo di pubblico senza precedenti. Il Festival Internazionale del Cortometraggio colloca il Comune di Pontenure in provincia di Piacenza tra le capitali internazionali del cinema breve. L’Asino d’Oro quest’anno è andato a “Night Shift”.

Concorto Film Festival la pellicola vincitrice

Il film vede come regista lo svizzero Hugo Radi e l’artista ruandese/svizzera Kayije Kagame, già attrice rivelazione di “Saint Omer”, film vincitore nell’ultima edizione del Gran Premio della Giuria a Venezia.

“Con la sua esecuzione convincente e la sua narrazione visiva ed evocativa” – si legge nel riconoscimento – ““Night Shift” intreccia magistralmente interpretazioni brillanti e una fotografia suggestiva, mantenendo tuttavia un approccio minimalista rispetto al dialogo. Ne risulta una delicata esperienza cinematografica che esplora influenze e dinamiche tra i personaggi e i loro luoghi; l’eliminazione del senso di tempo e spazio riesce inoltre a regalare un nuovo punto di vista sui ruoli di genere”.

Concorto Film Festival edizione dei record

L’edizione 2023 del Festival ha fatto registrare il record di presenze e di partecipazione alle proiezioni e agli eventi speciali: “Siamo molto contenti del risultato di questo lungo lavoro di programmazione, oltre che dei film vincitori, meritati premi che consolidano la voce delle registe nel mondo del cinema contemporaneo, in cui lo spazio creativo e le tematiche femministe vanno di pari passo” – ci tiene a sottolineare Simone Bardoni, co-curatore artistico, assieme a Claudia Praolini, del Festival.

Pellicole in gara

Sono stati centinaia i film in programmazione durante la rassegna, tra quelli della selezione ufficiale e quelli presentati nelle diverse sezioni collaterali, così come numerosi sono stati gli eventi off e gli appuntamenti che hanno arricchito la programmazione, tutti seguiti da un pubblico sempre attento e curioso, sempre più cifra di un evento che ormai è una realtà consolidata sotto tutti i punti di vista.

Concorto Film Festival 2023 i riconoscimenti

Tra gli altri riconoscimenti della giuria internazionale, composta da personalità del mondo dell’audiovisivo e delle arti contemporanee come Adrian Paci, Vytautas Katkus e Hoda Taheri, l’Asino d’Argento è andato a “The Lovers” di Carolina Sandvik, “per la sua capacità di investigare la contraddittorietà del corpo in un mondo assurdo e bizzarro” – come si legge nella motivazione, mentre a conquistare una Menzione Speciale è stato “Sardine” di Johanna Caraire, “un film sull’intimità tra donne e sul rapporto tra essere umano e natura”.

Il premio Giuria Giovani

“Sardine” è anche il film vincitore del Premio della Giuria Giovani, “per aver creato un racconto autentico sulla perdita e una rappresentazione epica della liberazione del corpo femminile da secoli di dolore attraverso la cura e la rinascita”. La Giuria Giovani assegna anche una Menzione Speciale a “27” di Flóra Anna Buda “per la capacità di raccontare il complesso passaggio all’età adulta attraverso l’uso di un’animazione psichedelica, in continua oscillazione tra veglia e sogno, che rispecchia il desiderio e la difficoltà di vivere la realtà”. Il Premio del Pubblico va invece a “Tondex 2000” di Jean-Baptiste Leonetti.

Concorto Film Festival progetto Accessibilità

Tra le esperienze più peculiari offerte dal Festival si è confermato anche in questa edizione il progetto Accessibilità, che fa di Concorto il primo festival cinematografico italiano interamente accessibile al 100% a persone sorde, con la presenza di interpreti LIS durante tutto il festival e sottotitoli dedicati.

Per otto giorni il bellissimo scenario all’aperto del Parco Raggio di Pontenure, oasi di verde nel cuore della Via Emilia, è diventato la cornice perfetta in cui lasciarsi andare ad una vera e propria assenza di “gravità”, di tempo, quasi magica, in cui, usando le parole di Fabio Consoli, autore dell’artwork di quest’anno, “esiste solo la storia che stiamo guardando, tutto il resto fluttua attorno allo schermo, sfuocato, immobile. Con una sensazione di aver trascorso anni, e non una sola serata, nel parco, immersi a fondo in qualche angolo della meravigliosa programmazione di Concorto Film Festival”.

I Sostenitori del Festival

Concorto Film Festival è reso possibile da: Regione Emilia-Romagna e Emilia-Romagna Film Commission, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Comune di Pontenure, Confindustria Piacenza e Arci. Un sentito grazie va ai nostri sponsor e partner: COOP Alleanza 3.0, Gruppo Iren, Fonte Plose, Città del Sole Piacenza, Cantina Tenuta Pernice e Torrcaffè.