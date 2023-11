Confagricoltura, Giovanna Montesissa nel consiglio nazionale Agriturist

Giovedì 23 novembre si è tenuta l’assemblea elettiva di Agriturist, l’associazione che raggruppa gli agriturismi di Confagricoltura, a Palazzo della Valle, a Roma, per eleggere i nove componenti del Consiglio direttivo dell’Associazione e nominare il presidente. Nella prima riunione, verranno nominati tre vicepresidenti e costituita la Giunta. Guiderà Agriturist per il prossimo triennio Augusto Congionti, confermato per acclamazione al secondo mandato.

L’assemblea ha anche eletto i nove componenti del Consiglio tra i quali entra come nuova nomina, in rappresentanza dell’Emilia-Romagna, Giovanna Montesissa, coordinatrice di Agriturist Piacenza.

Giovanna Montesissa conduce con il marito Corrado Giancani, che però svolge anche la libera professione di avvocato, l’agriturismo Boschi Celati a Fossadello. L’azienda agricola ad indirizzo vegetale coltiva pomodoro da industria, mais, cereali e altri seminativi e si sviluppa su circa 120 ettari a corpo unico in parte in zona golenale lungo il Po. Laureata in giurisprudenza, Giovanna è stata di fatto il motore dell’attività agrituristica che ha preso il via ormai vent’anni fa nel 2003.

Da quest’anno anche il figlio più grande Lorenzo, vent’anni appena compiuti, è attivo in azienda e si destreggia tra l’impegno in agriturismo e la facoltà di agraria. Giovanna è mamma anche di Sofia che ha 12 anni e della piccola Maria Vittoria di 7 anni appena. Abilissima organizzatrice, si occupa personalmente della gestione manageriale dell’agriturismo. Partita sistemando la cucina e poche stanze per servire i pasti all’interno del nucleo centrale dell’azienda, ha ampliato l’accoglienza con le camere per i soggiorni, oggi 16, e altre sale per eventi e convegni in grado di ospitare oltre 100 persone. L’agriturismo è associato anche al circuito Agricycle e offre servizi e attrezzature per le comitive amanti del turismo lento a piedi e in bicicletta. Un’attenta analisi di posizionamento ha condotto l’azienda ad essere specializzata in eventi.

“Sono molto felice di questa nomina – ha commentato Giovanna Montesissa – ringrazio Agriturist e Confagricoltura Piacenza per la fiducia. Grazie anche al presidente di Agriturist Emilia Romagna, Gianpietro Bisagni, che mi ha incoraggiato in questo percorso, con lui prosegue un lavoro di raccordo e sinergia per mettere in campo sempre nuovi progetti e iniziative a vantaggio delle aziende associate. Da oggi l’impegno sarà ancora più intenso e con il valore aggiunto dell’interazione anche sul piano nazionale. Sono molto felice di far parte di questa associazione e invito gli operatori agrituristici ad aderire. Insieme possiamo promuovere meglio le nostre strutture con un lavoro comune, valorizzando i nostri territori, i nostri prodotti e il turismo lento che le persone ricercano sempre più”.

Oltre a Congionti e Montesissa fanno parte del nuovo esecutivo anche: Antonio Casazza per la Campania, Michelangelo de Benedittis per la Puglia, Damiano Donati e Andrea Mazzanti per la Toscana, Aurelio Ferrazza per il Lazio, Leonardo Granata per il Veneto Franco Priarone per il Piemonte e Saro Romeo per la Sicilia.

Parole di plauso anche da Confagricoltura Piacenza che esprime le proprie congratulazioni a tutto il nuovo Consiglio con gli auguri di buon lavoro. “Siamo molto orgogliosi di questa nomina piacentina – commentano i vertici dell’Associazione – riconosce l’impegno e la professionalità di Giovanna Montesissa e siamo certi che lei saprà dare il suo contributo anche sul piano nazionale come ha già dimostrato di saper fare sul territorio insieme al presidente regionale Gianpietro Bisagni, anche lui piacentino e molto attivo nell’associazione”.