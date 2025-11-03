Sicurezza informatica, incrementare le difese delle aziende: Confapi Industria presenta il progetto Microcyber

Grande successo per il convegno “Affrontare la sfida della cybersicurezza nelle PMI italiane”, organizzato da Confapi Industria Piacenza e tenutosi nella sala convegni della sede dell’associazione. È stata un’occasione importante per il tessuto produttivo piacentino per approfondire il tema delle politiche cibernetiche e degli investimenti necessari per rendere le aziende italiane capaci di proteggere dati, processi e know-how e mantenere alta la competitività in un contesto sempre più digitale e complesso.

Il convegno, moderato da Michele Rancati, giornalista del Gruppo Libertà, è stato aperto dai saluti istituzionali della Prefettura di Piacenza con Claudio Giordano, capo di gabinetto della prefetta Patrizia Palmisano, e del presidente di Confapi Industria Piacenza Giangiacomo Ponginibbi. A concludere la parte dei saluti introduttivi è intervenuto anche il presidente della categoria Unimatica di Confapi Industria Piacenza Raffaele Boledi.

I temi al centro dell’incontro

Tanti i temi toccati all’interno di questo confronto tra relatori di alto livello: il convegno ha visto, infatti, la partecipazione di Massimiliano Nicolini, presidente della Fondazione Olitec e membro del comitato di presidenza di Futuri Probabili, di William Nonnis, analista tecnico della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Struttura di missione PNRR), dell’avvocata Mariangela Di Biase, esperta in Cybersecurity e IT, di Giuseppe Izzo, professore dell’Università e-Campus e CEO di UESE Italia, di Caterina Biancolillo della Divisione Network and Information Security (NIS) e discipline unionali dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e di Angelo Tofalo, ceo di AT Agency ed ex deputato e sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa.

La cybersicurezza

Gli interventi dei relatori hanno fornito una panoramica puntuale del macrotema della cybersicurezza, una sfida sempre più pressante per le imprese italiane, in particolare per le pmi: è stato presentato nel dettaglio il contenuto della Direttiva europea NIS2 ed è stato fatto un quadro sulla strategia nazionale per la Cybersecurity, un settore molto complesso da normare a causa della straordinaria velocità con cui le tecnologie progrediscono.

È emersa l’esigenza di un nuovo paradigma imprenditoriale che riconosca il valore strategico degli investimenti sia di capitale umano che di formazione qualificata per affrontare l’evoluzione del sistema economico produttivo e garantire l’operatività aziendale rendendone più efficienti i processi: tutelare la propria azienda investendo in formazione e infrastrutture resilienti non è solo un atto di responsabilità, ma anche una strategia lungimirante per prevenire i costi elevati di un intervento post attacco cyber, per incrementare la competitività dell’azienda e per consolidarne la reputazione.

La formazione

Proprio sul tema della formazione, in chiusura Nicolini ha comunicato che la Fondazione Olitec metterà a disposizione di Confapi Industria Piacenza ben 12 borse di studio dal valore di 12 mila euro, ciascuna per giovani talenti che potranno acquisire abilitazioni specifiche con un addestramento di 18 mesi, per poi trasferire queste competenze sul territorio piacentino.

Al termine del pomeriggio, Alex Paiella, responsabile dei progetti europei di Confapi, Carolina Conti, Deloitte Innovation & Ventures Manager, hanno presentato ai tanti imprenditori presenti “Microcyber”, un progetto europeo di Confapi che mette insieme soggetti qualificati del mondo dell’industria e dell’accademia.

Microcyber offre vari servizi finanziati da fondi europei e, parzialmente, dal PNRR affinché le pmi possano innalzare il loro livello di digitalizzazione e di sicurezza informatica: Confapi gestirà la prima fase di assessment accompagnando le imprese in un processo di valutazione della propria capacità digitale per poi proseguire con una consulenza one-to-one finalizzata ad ottenere un programma personalizzato con gli interventi da implementare.

