Coronavirus – Conferenza Unità di Crisi, la situazione – LIVE

LIVE – In corso il vertice dell’Unità di Crisi fra il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Al termine conferenza stampa in diretta.

Due focolai: uno in Lombardia e un secondo in Veneto.

Due morti: un uomo in Veneto a Padova, una donna in Lombardia. Entrambe con più di settanta anni e con patologia pregresse.

La prima vittima è Adriano Trevisan, di 78 anni, è deceduto all’ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova, dove era ricoverato insieme con un’altra persona positiva al virus per precedenti patologie.

La seconda vittima è deceduta in Lombardia (i consigli del ministero della Salute). E’ una donna e sarebbe legata al focolaio di Codogno.

Contagi in aumento: 32 solo in Lombardia. Numerosi tamponi effettuati, siamo in attesa dei riscontri e contro analisi.

Codogno è stata chiusa e circoscritta. Altri 10 paesi in isolamento.

50.000 persone coinvolte che devo rispettare misure di prudenza.

Nel 75% dei casi si guarisce.

Coronavirus – 10 comportamenti da seguire

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia:

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio:

Attilio Fontana, Governatore Lombardia: Sta parlando ora il Governatore della Lombardia in collegamento telefonico in vertice : “Si è aggiunto un caso nel Cremonese”.

Calcio: Ascoli – Cremonese rinviata ufficialmente in seguito al caso positivo di coronavirus a Cremona.

Roma, Spallanzani: La malattia COVID-19 non è una malattia mortale. Si guarisce. Due dei tre casi allo Spallanzani sono guariti. Al momento si trovano ancora in quarantena, in isolamento.

Oms: “L’80% dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà”

Sul coronavirus “sappiamo che oltre l’80% dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a un meeting d’emergenza con i ministri della Sanità africani. “Nel 2% dei casi segnalati – ha aggiunto – il coronavirus è fatale e il rischio di morte aumenta con l’avanzare dell’età del paziente e con le condizioni di salute sottostanti”.

Pisa – Operatrice con sospetto coronavirus

Un’operatrice sanitaria si troverebbe presso la sua abitazione a Pisa con il sospetto di avere contratto il Coronavirus. Lo si apprende da fonti mediche. La donna è tuttora “in valutazione” e già nelle prossime ore si potrebbero avere risposte più certe agli esami cui è già stata sottoposta.

Secondo quanto si apprende sarebbero in corso accertamenti anche su altre persone.

Fontana: “In Lombardia contagiate 32 persone”

Le persone contagiate dal coronavirus in Lombardia sono 32. Ad aggiornare il bilancio è il governatore lombardo Attilio Fontana in collegamento con la protezione civile di Roma.

La seconda vittima era stata in pronto soccorso a Codogno

La seconda vittima italiana sarebbe una 75enne residente a Casalpusterlengo. L’anziana era stata colpita da una polmonite e nei giorni scorsi era stata visitata in pronto soccorso a Codogno, pare nelle stesse ore in cui sarebbe passato anche il 38enne “paziente 1”. Secondo quanto si apprende, la donna sarebbe morta all’interno della sua abitazione.

82enne di Codogno positiva: è ricoverata a Piacenza

All’ospedale di Piacenza una 82enne di Codogno è risultata positiva al tampone per accertare la presenza del coronavirus. Lo comunica la Regione Emilia Romagna. La signora lombarda si era recata ieri nell’ospedale piacentino ed è stata ricoverata nel reparto malattie infettive.

Venturi: “Al momento nessun residente in Emilia-Romagna positivo”. Dimessi i pazienti negativi al test e negative anche nonna, figlia e nipotino



Due medici contagiati nel Pavese: la donna è una pediatra

Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. I due medici, marito e moglie, sono stati riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora nella zona di Codogno (Lodi).

Si ferma la pallavolo: sospesi campionati di serie B nelle zone a rischio

Con particolare riferimento alla zona del Veneto e della provincia di Padova, la Federazione italiana di pallavolo ha deciso la sospensione anche dei campionati di serie B maschile, girone C, e serie B2 femminile, gironi D ed E, della giornata in programma oggi e domani e che sarà recuperata a data da destinarsi. Ieri erano state rinviate partite dei gironi A e B di serie B maschile, dei gironi A, B della serie B1 femminile e dei gironi B e C della B2 femminile, comprendenti zone della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

Conte: “Valutiamo misure straordinarie”

“Fra poco sarò nuovamente al Comitato operativo della Protezione civile per un aggiornamento sull’emergenza Coronavirus e per valutare nuove misure straordinarie”. Lo ha annunciato il premier, Giuseppe Conte, su Facebook. “Il mio pensiero e il cordoglio di tutto il governo vanno alle due vittime e alle loro famiglie. Siamo al lavoro senza sosta per reagire con la massima compattezza a questa emergenza”.

Lombardia, l’appello del governatore Fontana: “Non farsi prendere dal panico”

“Cari lombardi in queste ore stiamo affrontando una situazione di grande difficoltà. Occorre non farsi prendere dal panico, tenere i nervi saldi ed essere pragmatici, come noi lombardi sappiamo essere”. E’ l’appello del governatore lombardo Attilio Fontana su Facebook.