Confesercenti presenta l’iniziativa #non sei sola, messaggi video sui social contro la violenza sulle donne

Violenza sulle donne, Confesercenti presenta l’iniziativa #non sei sola.

Con tale semplice azione Confesercenti Piacenza ha voluto sensibilizzare il maggior numero di persone in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Come detto una iniziativa molto semplice ed immediata.

La creazione di mini spot da parte di tanti associati di Confesercenti Piacenza pubblicati sulla pagina facebook della Associazione ma soprattutto veicolati tramite whatsapp con l’intento di raggiungere il maggior numero di persone.

La particolarità è che diversi messaggi sono espressi in diverse lingue, anche in piacentino, grazie alla disponibilità ed alla simpatia del Gnasso. Proprio con l’intento di allargare al massimo l’utile messaggio.

L’INIZIATIVA DI CONFESERCENTI

Lo spunto della iniziativa è questa affermazione già usata in precedenti campagne contro la violenza delle donne per confermare il fatto che una vittima di violenza non deve sentirsi sola. A tal fine gli associati di Confercenti Piacenza si sono riproposti di produrre un informativa riguardante le modalità per richiedere e conseguentemente ricevere aiuto in caso di violenza, attraverso il numero verde nazionale 1255 o tramite le associazioni presenti sul territorio e dedicate all’assistenza concreta. L’iniziativa è molto semplice ed immediata ed è strutturata utilizzando uno strumento che ormai tutte le persone utilizzano.

Le informazioni essenziali per accedere ai predetti supporti per le donne in difficoltà ed a rischio sono veicolate attraverso una informativa dedicata che viene diffusa attraverso i canali di comunicazione degli associati e soprattutto tramite whatsapp per raggiungere più persone possibili.

A questo fine sono stati creati tanti file multimediali con il contributo di diverse associate ed associati che dalle loro attività lanciano il loro messaggio attraverso una frase che é poi unita alle altre per creare un unico ”spot”.

Questo il testo standard del messaggio che poi ovviamente é stato personalizzato:

Ciao sono……..

( esempio:paolo /a di bar /negozio xcd)

associato a Confesercenti Piacenza. Se qualcuno ti fa del male chiama o fai chiamare il 15 22 è il numero Nazionale che dà assistenza alle vittime di violenza ricorda che non sei sola noi ci siamo.

Una particolare attenzione è stata dedicata alle presenza etnica e quindi multilinguistica dei partecipanti oltre che alla dislocazione e capillarità dei commercianti di quartieri, montagna, ambulanti che hanno più contatti diretti con le realtà quotidiane di eventuale disagio e violenza.

Tutti i video sono visibili sulla pagina facebook Confesercenti Piacenza.