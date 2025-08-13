Il Conservatorio si distingue nei concorsi nazionali, tre allievi premiati per merito e impegno

Note di successo per il Conservatorio Nicolini: tre giovani musicisti hanno conquistato la scena in prestigiosi concorsi nazionali, portando a casa premi e riconoscimenti che confermano l’istituto come un punto di riferimento nella formazione musicale del Paese.

La flautista Alessia Califano, allieva della professoressa Elena Cecconi, ha conseguito il 1° Premio Assoluto al Concorso Mercadante di Napoli. Il risultato, frutto di un percorso di studio rigoroso, evidenzia la qualità della preparazione tecnica e interpretativa, unita a una notevole maturità artistica.

Importanti affermazioni anche per i pianisti Andrea Serena e Asia Scaglia. Serena, seguito dalla professoressa Paola del Giudice, ha ottenuto il terzo premio al Concorso Internazionale “Andrea Baldi” di Bologna e il primo premio ex aequo al Concorso “Allegro Molto” di Mozzate (CO) con 99/100, interpretando brani di Ravel, Chopin e Scriabin.

Scaglia, della classe della professoressa Chiara Cipelli, si è classificata terza al Concorso “Bach” di Sestri Levante e ha condiviso con Serena il primo premio ex aequo a Mozzate, sempre con 99/100, grazie a esecuzioni delle opere di Schumann che hanno messo in luce un’interpretazione matura e approfondita.

«Questi risultati – ha dichiarato il presidente del Conservatorio Massimo Trespidi – ci riempiono di orgoglio e testimoniano l’altissimo livello della nostra didattica. I successi dei nostri studenti non sono episodi isolati, ma il frutto di un lavoro costante, di un ambiente educativo che valorizza il talento e promuove l’eccellenza. A loro, ai docenti e alle famiglie va il mio più sentito ringraziamento».

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy