Discussione del bilancio infinita e notte a Palazzo Mercanti, consiglieri in aula da oltre 24 ore

Bisognerebbe andare a scartabellare negli archivi ma quanto sta accadendo a Palazzo Mercanti pare un caso più unico che raro. In consiglio comunale, la discussione sul Bilancio previsionale 2026-2028 sta procedendo da oltre 24 ore. La discussione è iniziata ieri, martedì 16 dicembre, alle 14 e sta proseguendo anche in queste ore. Consiglieri, assessore e alcuni dirigenti hanno trascorso la notte in aula.

Non solo, a guardare gli emendamenti da discutere sembrerebbe che la fine sia ancora lontana. La discussione del bilancio previsionale è da sempre una vera e propria maratona, ma in questo caso si rischia di battere qualche record. Cos’è accaduto? Tutto parte dalla decisione delle minoranze (centrodestra e Alternativa per Piacenza) di fare ostruzionismo.

In sostanza, le minoranze stanno appositamente rallentando la discussione con interventi studiati ad hoc, alimentando il dibattito e discutendo ogni singolo cavillo.

Lunedì, durante la prima parte, i capigruppo delle varie realtà politiche si erano riuniti per decidere l’eventuale prosecuzione l’indomani, appunto ieri martedì 16 dicembre, e le modalità di prosecuzione dei lavori. La maggioranza, nello specifico il presidente del consiglio Paola Gazzolo, secondo centrodestra e ApP, avrebbe deciso le modalità di prosecuzione della discussione del bilancio senza procedere alla votazione. Un modo, sempre secondo il centrodestra, di favorire la maggioranza i cui membri preferivano condensare la discussione del bilancio in un’unica seduta. Un atto di forza che le opposizioni ora stanno facendo pagare caro.

Queste premesse hanno portato il centrodestra a chiedere persino le dimissioni di Paola Gazzolo.

