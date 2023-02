Domenica di shopping a Roveleto di Cadeo il 12 febbraio con il Consorzio Ambulanti 5 terre Golfo dei Poeti – AUDIO

Domenica di shopping a Roveleto di Cadeo con il Consorzio Ambulanti 5 terre Golfo dei Poeti.

L’occasione è di quelle interessanti per coloro che amano fare shopping di qualità e domenica 12 febbraio dalle 8 alle 19 il punto di incontro è Roveleto di Cadeo. Una giornata intera per curiosare e fare acquisti tra i banchi degli ambulanti del “Consorzio ambulanti 5 terre, Golfo dei Poeti a cui si sono uniti alcuni ambulanti del Mercato di Forte dei Marmi.

Tanti i settori merceologici presenti: abbigliamento, accessori, borse, scarpe, biancheria e articoli per la casa. Sarà poi possibile trovare capi di morbido cashmere per riscaldare le fredde giornate invernali.

Un consorzio quello delle 5 terre Golfo dei Poeti, come ci ha spiegato il suo vice presidente Andrea Tognoni:” nato per poter riportare sui banchi e nelle piazze che tocchiamo il “made in Italy” e il piacere di fare acquisti di qualità garantita”.

Tognoni ha poi tenuto a ringraziare la pro loco di Roveleto di Cadeo e il Comune di Cadeo che oramai da diversi anni ospita gli espositori del consorzio.

Audio intervista ad Andrea Tognoni, Vice Presidente del Consorzio Ambulanti 5 terre Golfo dei Poeti