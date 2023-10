Controlli dei carabinieri a Fiorenzuola e dintorni: sorpreso un uomo marocchino irregolare, espulso

La via Emilia, da Cadeo passando a Fiorenzuola d’Arda sino ad Alseno, ieri 10 ottobre dalle 20 e 30 sino a notte inoltrata è stata passata al setaccio dai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda. Il dispositivo a cui hanno preso parte i militari delle Stazioni di Vernasca e Monticelli d’Ongina ed anche un equipaggio del Radiomobile oltre che sulla statale è stato messo in atto anche in alcune zone ritenute meno “sensibili” e nel territorio urbano dei tre comuni interessati. I militari hanno svolto un capillare servizio di controllo con alcuni posto di blocco rafforzati e la verifica su quattro persone sottoposte a misure di prevenzione. 56 le persone identificate e 35 mezzi controllati, una grave sanzione al codice della strada comminata.

A Fiorenzuola d’Arda, proprio all’ingresso del paese un’automobilista mentre guidava stava tranquillamente usando il cellulare. Gli è stata comminata una sanzione di 165 euro e l’automobilista si è salvato dalla sospensione della patente di guida e dalla decurtazione di cinque punti dalla patente perché non era recidivo. Nel corso del servizio è stato inoltre fermato, identificato e foto-segnalato un cittadino marocchino nei confronti del quale, essendo illegale sul territorio italiano, sono state avviate le pratiche per l’espulsione. L’uomo è stato fermato in località Baselicaduce dall’equipaggio del Radiomobile.

Durante l’espletamento del servizio, intorno alle 21 e 30 una pattuglia è stata inviata a Castelnuovo Fogliani sulla strada Salsediana per verificare i danni subiti dall’autovettura di un automobilista che aveva investito un cinghiale che improvvisamente gli aveva tagliato la strada. Per l’uomo alla guida, per fortuna, solo un grosso spavento, per l’animale invece tragica conseguenza. Dopo l’impatto è deceduto in un campo ai margini della strada per le ferite riportate.