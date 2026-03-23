Contrattare la parità di genere, se ne parla con la Cisl il 26 marzo alla Volta del Vescovo

La parità di genere nel mondo del lavoro non può più essere considerata un obiettivo secondario o limitato alle sole politiche di conciliazione. È da questa consapevolezza che nasce l’iniziativa promossa da CISL Parma Piacenza insieme al Coordinamento Donne e Politiche di Genere e all’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna.

Il 26 marzo 2026, presso l’Hotel “La Volta del Vescovo” di Piacenza, si terrà il convegno dal titolo “Contrattare la parità di genere: oltre la conciliazione, verso una reale equità”, un momento di approfondimento e confronto dedicato alle strategie di contrattazione e alle dinamiche occupazionali nei territori di Parma e Piacenza.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali, per poi entrare nel vivo con un’analisi dell’occupazione maschile e femminile nel territorio, a cura di Liliana Tesaroli. Un quadro necessario per comprendere le disuguaglianze ancora presenti e le sfide da affrontare.

Particolare attenzione sarà dedicata al tema del gender pay gap e alle sue conseguenze nel lungo periodo. Nunzio Fabio Scuto illustrerà infatti come i divari retributivi incidano sulle future prestazioni pensionistiche, evidenziando un problema che va ben oltre il presente.

Il focus si sposterà poi sul ruolo della contrattazione di secondo livello, con l’intervento di Chiara Altilio, che analizzerà come strumenti negoziali più avanzati possano favorire una reale parità. A seguire, Livia Ricciardi presenterà la certificazione di genere come leva strategica per le imprese, capace di coniugare equità e competitività.

La mattinata proseguirà con una tavola rotonda che coinvolgerà le associazioni datoriali, in un confronto diretto tra le parti sociali, elemento chiave per costruire politiche efficaci e condivise.

Le conclusioni, affidate a Orietta Ruccolo, sottolineeranno la necessità di un patto tra aziende e organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di rendere l’occupazione femminile un vero motore di sviluppo economico e sociale.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che mira a superare una visione limitata della parità di genere, per arrivare a un modello di equità strutturale, capace di incidere concretamente sul mercato del lavoro e sulle opportunità per le donne.

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