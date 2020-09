“Dona la spesa”, in 193 punti vendita di Coop Alleanza 3.0 si terrà la raccolta di materiale scolastico

Ancora una volta Coop Alleanza 3.0 sostiene concretamente le famiglie in difficoltà con bambini e ragazzi in età scolare, nel periodo del ritorno sui banchi di scuola con l’iniziativa Dona La Spesa – Materiale Didattico.

I volontari delle associazioni, affiancati dai soci volontari Coop, tornano sabato 12 settembre in 193 punti vendita di Coop Alleanza 3.0 – dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia – per invitare soci e clienti a donare materiale scolastico, che verrà poi distribuito sul territorio. Nell’edizione 2019 sono stati raccolti e donati in totale oltre 290mila articoli.

A raccogliere le donazioni, saranno i volontari delle associazioni, insieme ai soci volontari Coop e ai rappresentanti dei comitati dei genitori, tutti muniti della pettorina con l’immagine della campagna “Dona la spesa”. L’iniziativa si terrà mantenendo però distanze di sicurezza e dispositivi obbligatori per legge.

Tutti potranno “dare un mano” in modo semplice e concreto acquistando quaderni, pennarelli, pastelli, matite e penne, forbici, gomme, correttori, evidenziatori, astucci, temperamatite, risme di carta e altri materiali didattici.

L’elenco dei negozi aderenti a Dona La Spesa – Materiale Didattico, è consultabile sul sito di Coop Alleanza 3.0 (all.coop/donalaspesa.it).

“Coop per la scuola”

Il sostegno alla scuola continua fino al 25 novembre con l’iniziativa “Coop per la scuola” per un aiuto concreto a studenti, insegnanti e famiglie attraverso il ricco catalogo premi scuole e gli innovativi percorsi di formazione con gli esperti della didattica in rete, per rispondere alle necessità maturate in questo particolare momento. Facendo la spesa è infatti possibile sostenere la scuola attraverso la raccolta di buoni speciali: bastano 15 euro di spesa o 5 euro di prodotti della linea Viviverde per ottenere 1 buono scuola. I buoni possono essere consegnati direttamente alla propria scuola, inserendoli nelle apposite urne, oppure si possono caricare sull’app Coopperlascuola, accreditandoli all’istituto scelto. I buoni hanno il proprio codice a barre tracciabile e le donazioni sono aggiornate sul sito in tempo reale. In questo modo ogni istituto iscritto può ottenere attività di formazione qualificate e i premi del nuovo catalogo Coop per la scuola. Sul portale Coopperlascuola gli istituti possono trovare tutte le informazioni sull’iniziativa, con un’area riservata e percorsi di formazione gratuiti, come i webinar che hanno coinvolto durante l’estate insegnanti e famiglie. Il catalogo Coop per la scuola è una novità che offre alle scuole, a fronte dei buoni raccolti, premi collettivi per arricchire l’offerta formativa: la scelta dei premi è ampia e va dagli strumenti tecnologici a tutto l’occorrente per realizzare laboratori e sport oltre a corsi di formazione e approfondimento specifici per lo sviluppo di competenze di didattica a distanza.