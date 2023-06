Assemblea dei soci per la cooperativa San Martino: “Bilancio positivo e nuovi progetti in arrivo”

Chiude il bilancio dell’anno 2022 con un fatturato € 63.647.914 la Cooperativa San Martino. Sabato 24 giugno ha tenuto l’annuale Assemblea dei soci, tradizionale appuntamento frequentato e apprezzato dai lavoratori che hanno modo di tenersi informati sull’andamento della Cooperativa.

Buone notizie quindi dall’azienda piacentina, che illustra i risultati dell’anno e l’attuale situazione della realtà aziendale. All’attivo più di 200 appalti, 1.581 soci lavoratori espressione di ben 72 nazionalità diverse, e tanti progetti a favore del territorio e della comunità, tra quelli rinnovati di anno in anno, a quelli iniziati e conclusi in questa annata densa di avvenimenti.

Tante realtà unite da impegno e collaborazione

Uno scambio continuo con il territorio e la comunità piacentina, e non solo, è stato testimoniato dai numerosi ospiti invitati e presenti l’Assemblea, alcuni con toccanti interventi e ringraziamenti per il supporto dato da sempre dalla Cooperativa, dalle Associazioni che da anni collaborano con San Martino, fino a quelle che a vario titolo hanno un rapporto costante e continuativo con la Cooperativa.

Presenti all’Assemblea il Comune di Piacenza, Assofa, Africa Mission, Città delle donne, Croce Bianca Piacenza, Caritas Diocesana, Anpas, Amici della lirica, Comunità Macedone, Comunità Ucraina Piacenza, Comunità Islamica Piacenza, Comunità Islamica Piacenza Bosniaci, Associazione Romeni Aps Cuore Ets, Unicef Piacenza.

I lavori della mattinata

All’apertura dell’Assemblea, condotta dal giornalista Michele Rancati, un video emozionale con le testimonianze di alcuni soci che hanno trovato in San Martino un porto sicuro grazie al quale realizzare i propri sogni.

Riuniti sugli spalti del Palabanca più di 500 soci: ad ognuno è stato donato un welcome kit contenente anche un buono spesa di 40 euro. Presente anche uno spazio interamente dedicato ai più piccoli, che si sono divertiti con il materiale da disegno donato dalla Cooperativa.

È stato il presidente Mario Spezia ad avviare ufficialmente l’incontro: nelle sue parole i ringraziamenti ai presenti e l’importanza del modello cooperativo, in grado di far crescere le persone e tutto ciò che ruota intorno a loro, tanto le comunità quanto il territorio. Il focus infatti è sempre sulle persone, e sulla loro unione, come ricordato nell’intervento dell’amministratore delegato Francesco Milza.

Poi la sfilata degli ospiti, ognuno premiato con una speciale targa in ricordo dell’evento, e il punto su quanto realizzato nell’anno dalla Cooperativa e sulle iniziative rivolte ai soci, sintetizzati in un video denso ed emozionante.

Ha concluso la prima parte della mattinata la premiazione del quinto Torneo di Calcetto della Cooperativa, iniziativa partecipata e da sempre importante momento di aggregazione.

A seguire, le comunicazioni ai soci e un gustoso buffet offerto a conclusione dell’intensa mattinata.

San Martino Oltre l’Italia

L’Assemblea è stata anche l’occasione di dare il via a una nuova iniziativa finanziata dalla Cooperativa San Martino, “San Martino Oltre l’Italia”, presentata dal direttore generale Paolo Rebecchi. La realtà comunitaria alla quale dare sostegno infatti, secondo la Cooperativa, si estende ben oltre i confini nazionali, andando a toccare tutte le comunità di origine dei lavoratori di San Martino.

Il progetto si concretizzerà nel finanziamento di due progetti, il primo da 6.000 euro e il secondo da 4.000 euro, per elargire un sostegno economico continuativo in favore dei territori di provenienza degli associati.

Questi i criteri (almeno cinque tra quelli elencati) che i progetti devono riassumere per poter essere selezionati e valutati:

– Rilevanza generale rivolta al benessere delle categorie fragili;

– Collegamento con ente ufficiale riconosciuto dal Paese ospitante;

– Misurabilità e valutazione dei risultati nel tempo;

– Miglioramento delle condizioni della scuola;

– Possibilità di replica direttamente sul posto;

– Miglioramento dell’infrastruttura, equipaggiamento e promozione di attività educative nella scuola;

– Supporto ad attività sanitarie;

– Sensibilizzazione e supporto alla gestione dei rifiuti;

– Attività per sensibilizzazione e gestione dell’acqua;