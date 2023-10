Torna subito in campo il Fiorenzuola calcio, che dopo il pesante ko contro la Pro Vercelli, affronta il Novara nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia (fischio d’inizio ore 18.30). Si gioca al “Pavesi” in gara unica, con supplementari ed eventuali rigori in caso di parità. Fiorenzuola e Novara sono inserite nel Gruppo 2: chi passerà il turno affronterà la vincente del match tra Carrarese e Pontedera.