Altro passo verso il ritorno alla normalità, da oggi il coprifuoco slitta a mezzanotte

La curva della pandemia scende e si allentano anche le misure anti-Covid. Da lunedì 7 giugno, così come deciso dal governo Draghi, la notte si allunga di un’ora: il coprifuoco slitta fino a mezzanotte per tutte le Regioni gialle.

La notte si allunga, infatti, di un’ora solo per le regioni gialle, perché per quelle in fascia bianca – da domani 1 italiano su 5 è in questa zona – la restrizione non è prevista. Il prossimo passo – e si spera l’ultimo – dovrebbe essere il 21 giugno, quando il coprifuoco verrà abolito definitivamente. Anche perché, per l’inizio dell’estate, tutte le regioni dovrebbero entrare nell’ambita zona bianca.