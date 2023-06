Corri con me: Staffetta per l’Emilia Romagna

Dopo poco più di un mese dal nostro evento, siamo a ricontattarvi per riesumare scarpette…e maglietta della mezza di Piacenza o del vostro gruppo, per un nobile scopo: Corri con me.

E’ passato quasi un mese dalla grande alluvione che ha colpito una parte della nostra regione e la situazione per molti centri minori dell’entroterra è ancora disastrosa.

Al di là delle immagini proposte dalle televisioni in questi giorni tendenti alla normalizzazione della situazione affinchè la stagione turistica possa partire al meglio, sappiamo bene che questa situazione costiera non rappresenta purtroppo la situazione dell’entroterra ancora alle prese con grandi disagi.

Cosa fare e cosa proporre in aiuto ai nostri corregionali meno fortunati di noi? Semplice…una delle cose che sappiamo fare meglio e con il giusto entusiasmo!!! Da qui nasce “Staffetta per l’Emilia Romagna” rispolverando quella soluzione “virtual” salita alla ribalta in un periodo altrettanto triste della nostra vita, ma che oggi come allora ci fa sentire uniti seppur a distanza di chilometri.

Questa la formula proposta con avvio ufficiale il primo giugno e chiusura martedì 4 luglio.

Corsa o cammino ognuno sul percorso che desidera iscrivendosi attraverso la piattaforma APPNRUN che gestirà la raccolta delle prestazioni e le donazioni dando la possibilità di scaricare un attestato di Partecipazione quale ringraziamento per il contributo all’iniziativa. Fornire tempi e km percorsi sarà semplicissimo. I più tecnologici potranno inviare i dati utilizzando le applicazioni che già utilizzano per la propria attività, per gli altri sarà sufficiente inviare una foto con i dati necessari, km percorsi e tempo impiegato.

Il sito di riferimento

Abbiamo creato un sito di riferimento www.corriconme.org dove trovare informazioni dettagliate ed aggiornate dell’iniziativa e siamo naturalmente disponibili a rispondere a qualsiasi vostra domanda in merito rispondendo a questa mail o scrivendo a corriconme.org@gmail.com

Vi invitiamo a fare vostra l’iniziativa diffondendola “a più non posso” affinché il contributo raccolto possa veramente essere d’aiuto a chi non possiede più nulla.

Se vuoi fare ancora di più, coinvolgi il tuo gruppo e fa che diventi “Promotore” dell’iniziativa. Tutte le info sul sito www.corriconme.org

Resterà a ricordo un diploma di poco valore economico nelle vostre mani, ma nel cuore una grande gioia per aver contribuito ad aiutare compagni di viaggio nella nostra attuale vita più sfortunati di noi.

Vi aspettiamo quindi numerosi al nostro fianco e non mancate di inviarci anche una bella foto della vostra prestazione; tutte verranno pubblicate sul sito che ricordiamo www.corriconme.org!