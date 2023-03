Creare, mostra mercato di alto artigianato il 18 e 19 marzo all’Chiesa del Carmine.

Lampade e lampadari, oggetti in porcellana, stoviglie, gioielli, borse, abiti, scarpe, costumi, ombrelli e complementi d’arredo, tutti accomunati da un unico denominatore comune: l’hand made. Oggetti unici e irripetibili che, sabato 18 e domenica 19 marzo, daranno vita alla prima edizione di Creare, originale mostra-mercato di alto artigianato organizzata da Atena e in programma all’ex Chiesa del Carmine – Laboratorio Aperto di Piacenza nella centralissima Piazza Casali, a due passi da Palazzo Gotico e proprio di fronte ai Musei di Palazzo Farnese.

Due date da segnare in rosso sul calendario per non perdere un evento già sperimentato più volte con successo in altre province, e che a Piacenza farà il suo debutto ufficiale in una location risalente alla metà del XIV secolo, ricca di tesori artistici e architettonici perfettamente conservati e restaurati.

Trentacinque, complessivamente, gli artigiani che animeranno questa prima edizione di Creare, con prodotti dedicati anche alla tavola all’insegna del bio, della sostenibilità e dell’alimentazione salutare e naturale.

Artigianato ma anche arte. Un’intera sezione dell’ex Chiesa del Carmine, infatti, ospiterà le opere di tre eclettici e affermati artisti: il pittore Diego Maria Gradali Castellini, lo scultore mosaicista Dino Maccini e l’orafo Ranieri Fornario. Uno spazio, per l’occasione, verrà alle- stito dall’associazione di volontariato “Le mani delle donne”, storica realtà animata da au- tentiche appassionate di ricamo e di cucito, presenti per dispensare consigli e per brevi corsi pratici sulle tecniche di quest’arte intramontabile.

L’evento, a ingresso gratuito, è sostenuto da Banca Mediolanum – Ufficio dei Consulenti Finanziari di Piacenza.

Creare, mostra mercato di alto artigianato