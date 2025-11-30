Progetto “CResciamo Insieme”, oltre 300 studenti imparano a gestire le emergenze con la Croce Rossa

Oltre 300 studenti delle classi prime dell’Istituto Dante–Carducci partecipano alla prima fase del progetto “CResciamo Insieme”, promosso dalla Croce Rossa Italiana per educare i ragazzi alla gestione delle emergenze, alla corretta chiamata al 112 e alla cittadinanza attiva.
L’INIZIATIVA
Si è conclusa con grande partecipazione la prima fase di “CResciamo Insieme”, il progetto di educazione alla gestione delle emergenze e alla crescita civica che ha coinvolto 300 studenti delle classi prime delle sedi Dante e Carducci dell’Istituto. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione dei docenti, del personale scolastico e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza, con il supporto del Corpo delle Infermiere Volontarie e dei giovani del Comitato.
Il percorso ha permesso agli studenti di acquisire strumenti pratici e consapevolezze utili per affrontare situazioni critiche, promuovendo responsabilità, solidarietà e capacità di intervento. Durante gli incontri, gli alunni hanno partecipato a lezioni interattive e prove pratiche guidate dalle Infermiere Volontarie, con un focus sulla corretta chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 e sui comportamenti adeguati — e da evitare — in caso di necessità.
La risposta è stata molto positiva: curiosità, partecipazione e coinvolgimento hanno confermato l’importanza di educare i ragazzi alla sicurezza e alla gestione consapevole delle emergenze, valorizzando al contempo i principi della cittadinanza attiva.
Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con le attività dedicate alle classi seconde e terze, sviluppate in moduli specifici per consolidare competenze di primo soccorso e capacità di affrontare situazioni impreviste in modo maturo e responsabile.