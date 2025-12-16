Cresima per 76 allievi agenti della polizia di Stato, la cerimonia

Nel pomeriggio di Venerdì 28 novembre 2025, presso la Chiesa di San Giovanni in Canale a Piacenza, alla presenza del vescovo di Piacenza-Bobbio, monsignor Adriano Cevolotto, del Cappellano provinciale della Polizia di Stato di Piacenza-Parma Padre Bernard Jalkh e del direttore della S.A.A. dr. Francesco Anelli, è stata celebrata la cerimonia per la confermazione dei cresimandi.
Un gruppo costituito da 76 Allievi Agenti della Polizia di Stato frequentatori del 231° corso.
Gli stessi sono stati seguiti durante il loro percorso di preparazione al sacramento dal Cappellano provinciale della Polizia di Stato di Piacenza-Parma Padre Bernard Jalkh.