Crisi Realco, avanzate tre offerte per l’acquisizione: speranza per i punti vendita piacentini. Quintavalla (Pd) “Cauto ottimismo”

“Tre offerte sono state avanzate per l’acquisizione dell’intero perimetro del Gruppo Realco: entro aprile ci auguriamo che diventino vincolanti, così da poter attivare una procedura a evidenza pubblica per giudicare quale sia la migliore. La solidità delle offerte, che vengono dal mondo della Grande distribuzione organizzata (Gdo), ci spinge a un cauto ottimismo”.

Ne dà notizia il consigliere regionale Luca Quintavalla (Pd), riprendendo la risposta dell’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, alla propria interrogazione discussa nella seduta della commissione “Politiche economiche” di cui è presidente.

“Fin da subito, come Regione, abbiamo considerato come unica soluzione positiva quella di individuare un soggetto che acquisisse l’intero perimetro del Gruppo Realco poiché una cessione ‘a pezzi’ rischierebbe di creare problemi di tenuta occupazionale”. Nel Piacentino sono quattro i punti vendita temporaneamente chiusi dopo la crisi del Gruppo Realco: due supermercati Sigma nei centri commerciali “Borgo Faxhall” e “Farnesiana” a Piacenza e un altro al centro “Le Cupole” di Castel San Giovanni, e poi il punto Ecu di viale Dante a Piacenza. Circa ottanta lavoratori che fanno riferimento ai punti vendita piacentini sono in cassa integrazione.

“Ringrazio l’assessore Paglia per l’impegno che sta mettendo in campo”, afferma Quintavalla. “La situazione mostrata lascia presagire un futuro di speranza – prosegue il consigliere dem – confidiamo che queste offerte possano tradursi in una soluzione significativa a vantaggio dei lavoratori e dei territori coinvolti: nel caso di piccole realtà, questi centri rappresentano punti di riferimento e servizi essenziali”.

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