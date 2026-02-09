Confesercenti, Cristian Lertora entra nella nuova giunta nazionale della Fiepet

Il piacentino Cristian Lertora entra a far parte della nuova giunta nazionale della Fiepet (Federazione Italiana Esrcizi Pubblici E Turismo). Lertora è presidente provinciale e regionale dello stesso sindacato aderente a Confesercenti.
“Naturalmente per la nostra associazione si tratta di motivo di forte orgoglio e rappresentanza. Una figura che sarà in grado di sostenere e difendere la categoria e portare la voce delle imprese piacentine all’interno di un contesto nazionale“, commenta Confesercenti.
La prima riunione
Si è tenuta la prima riunione della Presidenza nazionale della Fiepet, l’Associazione Italiana che rappresenta e tutela le imprese della ristorazione, trattorie, pizzerie, sale da ballo, gelaterie e pasticcerie, locali di intrattenimento e spettacolo, internet caffè, videobar, pub della Confesercenti nel corso della quale è stata nominata la nuova Giunta Nazionale in rappresentanza delle varie realtà regionali.
È entrato a far parte della Giunta Nazionale il Presidente provinciale, nonché regionale Fiepet Emilia Romagna, Cristian Lertora, noto operatore della nostra città.
La Presidenza ha anche definito i temi su cui si concentrerà l’attività della Fiepet nei prossimi mesi:
- Rimodulazione della TARI per i pubblici esercizi della ristorazione
- Contrasto all’abusivismo e alla concorrenza sleale
- Revisione della normativa sulle manifestazioni temporanee
- Dehor e semplificazione nelle zone tutelate
- Finanziamenti mirati e accessibili alle micro e piccole imprese
- Reperimento personale e lavoro
- Formazione professionale.