Confesercenti, Cristian Lertora entra nella nuova giunta nazionale della Fiepet

9 Febbraio 2026 Redazione FG Economia
blank

Il piacentino Cristian Lertora entra a far parte della nuova giunta nazionale della Fiepet (Federazione Italiana Esrcizi Pubblici E Turismo). Lertora è presidente provinciale e regionale dello stesso sindacato aderente a Confesercenti.

Naturalmente per la nostra associazione si tratta di motivo di forte orgoglio e rappresentanza. Una figura che sarà in grado di sostenere e difendere la categoria e portare la voce delle imprese piacentine all’interno di un contesto nazionale“, commenta Confesercenti.

La prima riunione

Si è tenuta la prima riunione della Presidenza nazionale della Fiepet, l’Associazione Italiana che rappresenta e tutela le imprese della ristorazione, trattorie, pizzerie, sale da ballo, gelaterie e pasticcerie, locali di intrattenimento e spettacolo, internet caffè, videobar, pub della Confesercenti nel corso della quale è stata nominata la nuova Giunta Nazionale in rappresentanza delle varie realtà regionali.
È entrato a far parte della Giunta Nazionale il Presidente provinciale, nonché regionale Fiepet Emilia Romagna, Cristian Lertora, noto operatore della nostra città.

La Presidenza ha anche definito i temi su cui si concentrerà l’attività della Fiepet nei prossimi mesi:

  1. Rimodulazione della TARI per i pubblici esercizi della ristorazione
  2. Contrasto all’abusivismo e alla concorrenza sleale
  3. Revisione della normativa sulle manifestazioni temporanee
  4. Dehor e semplificazione nelle zone tutelate
  5. Finanziamenti mirati e accessibili alle micro e piccole imprese
  6. Reperimento personale e lavoro
  7. Formazione professionale.

blank

