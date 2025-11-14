La Croce Rossa cerca un autista soccorritore, aperto il bando: tutte le informazioni

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza annuncia l’apertura di una selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria di idonei per l’assunzione di Autisti-Soccorritori. L’iniziativa si inserisce nell’impegno costante del Comitato nel rafforzare il proprio organico e nel migliorare l’efficienza dei servizi di emergenza, trasporto sanitario e assistenza svolti a favore della comunità e del territorio della provincia di Piacenza.

Il bando, pubblicato sul sito ufficiale del Comitato, offre l’opportunità di entrare a far parte di una delle realtà più attive del territorio nel campo del soccorso, del trasporto sanitario e dell’assistenza alla popolazione. La figura ricercata è quella di autista soccorritore il cui ruolo è quello di svolgere funzioni operative legate ai servizi di emergenza e urgenza e al trasporto infermi, in stretto coordinamento con i volontari e il personale del Comitato.

Gli interessati possono consultare l’avviso completo e i requisiti richiesti collegandosi al sito https://www.cripiacenza.it/avviso-selezione-autista-soccorritore.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 23 novembre, secondo le modalità indicate nel bando.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del Comitato CRI di Piacenza all’indirizzo e-mail piacenza@cri.it o al numero 0523.324355.

