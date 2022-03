Tre donne, sette bimbi e il loro cagnolino: giorni intensi per la Croce Rossa sul fronte dell’accoglienza

Sono momenti intensi per Croce Rossa Piacenza che, nei giorni scorsi, è stata contattata per aiutare alcune famiglie ucraine in fuga dal loro paese e composte rispettivamente da tre donne con i loro sette figli minori, assieme a loro anche un cagnolino.

Arrivati fino in Romania e non sapendo come raggiungere l’Italia, dove nella nostra città hanno una parente che vive e lavora a Pontenure, si sono rivolti al Presidente di CRI Piacenza, Alessandro Guidotti il quale, dopo essersi confrontato con il Comitato Regionale e, d’intesa con il Delegato Area Emergenza Michele Gorrini, ha attivato nel primo pomeriggio di ieri due pulmini della Croce Rossa per il recupero di queste famiglie che nel frattempo erano riuscite a giungere all’Abbazia di Santa Fede a Cavagnolo, in provincia di Torino.

Prima di essere caricate per raggiungere la nostra città, tutte e dieci le persone sono state sottoposte a visita medica e al tampone per COVID dove sono risultate tutte negative.

Al loro arrivo a Piacenza, hanno fatto una breve tappa alla sede CRI di Viale Malta dove il Presidente, Alessandro Guidotti, le ha accolte auspicando che presto questo conflitto finisca e che possa tornare a regnare la pace nel loro paese.

Provvisoriamente nei prossimi due giorni dormiranno in una frazione di Farini, ospitati da una persona amica di famiglia della parente ucraina e mercoledì pomeriggio i tre nuclei familiari verranno trasferiti dalla Croce Rossa a Lugagnano ove saranno accolti dalla Parrocchia che ha messo a disposizione un appartamento gestito dalla Caritas parrocchiale e Caritas diocesana.