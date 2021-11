In via I Maggio la cittadella della solidarietà, inaugurata la nuova sede del CSV Emilia: “Un nuovo inizio, al lavoro per le tante associazioni hanno bisogno di volontari” – AUDIO e FOTO

Una vera e propria cittadella della solidarietà, tanto che “servirà un paletto con le relative indicazioni stradali”, come ha detto Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Parliamo di via Primo Maggio 26, civico che ospita da tempo l’Emporio Solidale e che da questa mattina accoglie la sede della sezione piacentina di CSV Emilia, Centro Servizi per il Volontariato: sezione che riunisce 549 soggetti tra associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato.

















“In questo spazio nuovo, accanto ad altre realtà (Caritas e Kairos) che abitano questo luogo di accoglienza e promozione di impegno a favore della nostra comunità, CSV Emilia continua ad essere a disposizione delle associazioni piacentine e di tutti i cittadini che vogliono conoscere, avvicinare e sperimentare un po’ di impegno gratuito in una delle tante realtà del nostro territorio per far crescere il volontariato e la cultura della solidarietà”, spiega la piacentina Laura Bocciarelli, vicepresidente di CSV Emilia.

“E’ la fine di un percorso iniziato qualche anno fa, una posizione strategica del nostro centro accanto ad altre realtà impegnate nel settore della solidarietà. E’ un nuovo inizio, anche perché CSV Emilia nasce dalla fusione di Svep con altre realtà: quindi un nuovo inizio, appunto, in una nuova sede, per una nuova realtà”.

“Almeno un terzo delle associazioni sono in difficoltà a causa di un calo di risorse e volontari e quindi il nostro centro è chiamato ad aiutare le associazioni nella ricerca di volontari. Durante la pandemia molti volti nuovi si sono messi a disposizione delle varie associazioni, però non sempre chi si mette a disposizione nell’emergenza rimane poi volontario costante nel tempo, quindi il nostro compito sarà quello di fidelizzare chi ha manifestato il desiderio di impegnare un po’ di tempo per gli altri”.