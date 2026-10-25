Il grande cuore di Avis: in dono all’Ausl nuove attrezzature per il trasporto di sangue ed emocomponenti

25 Ottobre 2026 Redazione FG Attualità
Da Avis nuove attrezzature per il trasporto di sangue ed emocomponenti

Nuove attrezzature per garantire la sicurezza del trasporto di sangue ed emocomponenti e sostenere l’attività del Servizio Immunotrasfusionale dell’Ausl di Piacenza.

Avis ha donato dispositivi per un valore complessivo di circa 4.700 euro, destinati a sostituire contenitori ormai giunti al termine della loro vita operativa.

La donazione comprende contenitori isotermici terziari, contenitori secondari in policarbonato, stabilizzatori di temperatura a +4 °C dotati di termometro a cristalli liquidi con indicatore cromatico e piastre eutettiche.

La consegna delle attrezzature con Avis, Paola Bardasi e Francesco Romeo

La consegna è stata formalizzata da Laura Bocciarelli, vicepresidente di Avis Provinciale Piacenza, affiancata da Giovanni Villa, alla presenza della direttrice generale dell’Ausl di Piacenza, Paola Bardasi, e di Francesco Romeo, direttore del Servizio immunotrasfusionale.

Fondi del 5 per mille per garantire la catena del freddo

L’acquisto è stato finanziato con fondi del 5 per mille destinati ad Avis dai cittadini.

Le nuove attrezzature svolgono un ruolo importante nel mantenimento della catena del freddo, indispensabile per preservare la qualità e l’integrità del sangue durante il trasporto.

Le unità raccolte raggiungono il Centro trasfusionale e vengono successivamente distribuite ai presidi ospedalieri della provincia, tra cui Bobbio, Castel San Giovanni e Fiorenzuola.

Per le unità di globuli rossi, durante il trasporto è necessario mantenere una temperatura compresa tra 2 e 10 °C.

Bardasi: “Strumenti adeguati per garantire la sicurezza delle cure”

“La collaborazione con Avis rappresenta un valore importante – evidenzia il direttore Bardasi – La donazione di sangue è un gesto di grande generosità, che richiede una rete organizzativa affidabile e strumenti adeguati per garantire che ogni unità raccolta arrivi ai pazienti nelle condizioni di massima sicurezza. Ringraziamo Avis e tutti i cittadini che, attraverso il 5 per mille, hanno contribuito a rendere possibile questa donazione, sostenendo concretamente la qualità e la sicurezza delle cure”.

Romeo: “I nuovi contenitori mantengono la temperatura entro i limiti previsti”

“Il trasporto del sangue è una fase delicata e il mantenimento delle corrette condizioni di conservazione è fondamentale per preservare l’integrità delle sacche – sottolinea Romeo – I nuovi contenitori, grazie agli stabilizzatori termici, consentono di mantenere la temperatura entro i limiti previsti anche per diverse ore. Le attrezzature hanno superato le necessarie procedure di qualifica e convalida e sono già entrate in uso.

Avis e Ausl Piacenza, una collaborazione per la donazione di sangue e plasma

La donazione si inserisce in una collaborazione che coinvolge Avis e il sistema sanitario nella promozione della raccolta di sangue e plasma e nella tutela di un bene prezioso per la cura dei pazienti.

Bocciarelli: “Il dono del donatore non deve essere sprecato”

“Il sangue è vita: chi ha avuto bisogno di una trasfusione sa quanto sia concreto il valore di questo gesto – aggiunge Bocciarelli – Il nostro compito è promuovere la donazione e, allo stesso tempo, contribuire affinché ogni sacca venga raccolta in base alle necessità e conservata nelle migliori condizioni. Il dono del donatore non deve essere sprecato: dobbiamo tutelarlo attraverso procedure sicure e strumenti sempre più adeguati”.

La donazione conferma il valore della collaborazione tra Avis e Ausl di Piacenza, un’alleanza che unisce la generosità dei cittadini, l’impegno dei volontari e il lavoro dei professionisti sanitari per garantire sicurezza, qualità e continuità dell’assistenza sul territorio.

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