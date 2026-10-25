Il grande cuore di Avis: in dono all’Ausl nuove attrezzature per il trasporto di sangue ed emocomponenti

Nuove attrezzature per garantire la sicurezza del trasporto di sangue ed emocomponenti e sostenere l’attività del Servizio Immunotrasfusionale dell’Ausl di Piacenza.

Avis ha donato dispositivi per un valore complessivo di circa 4.700 euro, destinati a sostituire contenitori ormai giunti al termine della loro vita operativa.

La donazione comprende contenitori isotermici terziari, contenitori secondari in policarbonato, stabilizzatori di temperatura a +4 °C dotati di termometro a cristalli liquidi con indicatore cromatico e piastre eutettiche.

La consegna delle attrezzature con Avis, Paola Bardasi e Francesco Romeo

La consegna è stata formalizzata da Laura Bocciarelli, vicepresidente di Avis Provinciale Piacenza, affiancata da Giovanni Villa, alla presenza della direttrice generale dell’Ausl di Piacenza, Paola Bardasi, e di Francesco Romeo, direttore del Servizio immunotrasfusionale.

Fondi del 5 per mille per garantire la catena del freddo

L’acquisto è stato finanziato con fondi del 5 per mille destinati ad Avis dai cittadini.

Le nuove attrezzature svolgono un ruolo importante nel mantenimento della catena del freddo, indispensabile per preservare la qualità e l’integrità del sangue durante il trasporto.

Le unità raccolte raggiungono il Centro trasfusionale e vengono successivamente distribuite ai presidi ospedalieri della provincia, tra cui Bobbio, Castel San Giovanni e Fiorenzuola.

Per le unità di globuli rossi, durante il trasporto è necessario mantenere una temperatura compresa tra 2 e 10 °C.

Bardasi: “Strumenti adeguati per garantire la sicurezza delle cure”

“La collaborazione con Avis rappresenta un valore importante – evidenzia il direttore Bardasi – La donazione di sangue è un gesto di grande generosità, che richiede una rete organizzativa affidabile e strumenti adeguati per garantire che ogni unità raccolta arrivi ai pazienti nelle condizioni di massima sicurezza. Ringraziamo Avis e tutti i cittadini che, attraverso il 5 per mille, hanno contribuito a rendere possibile questa donazione, sostenendo concretamente la qualità e la sicurezza delle cure”.

Romeo: “I nuovi contenitori mantengono la temperatura entro i limiti previsti”

“Il trasporto del sangue è una fase delicata e il mantenimento delle corrette condizioni di conservazione è fondamentale per preservare l’integrità delle sacche – sottolinea Romeo – I nuovi contenitori, grazie agli stabilizzatori termici, consentono di mantenere la temperatura entro i limiti previsti anche per diverse ore. Le attrezzature hanno superato le necessarie procedure di qualifica e convalida e sono già entrate in uso.

Avis e Ausl Piacenza, una collaborazione per la donazione di sangue e plasma

La donazione si inserisce in una collaborazione che coinvolge Avis e il sistema sanitario nella promozione della raccolta di sangue e plasma e nella tutela di un bene prezioso per la cura dei pazienti.

Bocciarelli: “Il dono del donatore non deve essere sprecato”

“Il sangue è vita: chi ha avuto bisogno di una trasfusione sa quanto sia concreto il valore di questo gesto – aggiunge Bocciarelli – Il nostro compito è promuovere la donazione e, allo stesso tempo, contribuire affinché ogni sacca venga raccolta in base alle necessità e conservata nelle migliori condizioni. Il dono del donatore non deve essere sprecato: dobbiamo tutelarlo attraverso procedure sicure e strumenti sempre più adeguati”.

La donazione conferma il valore della collaborazione tra Avis e Ausl di Piacenza, un’alleanza che unisce la generosità dei cittadini, l’impegno dei volontari e il lavoro dei professionisti sanitari per garantire sicurezza, qualità e continuità dell’assistenza sul territorio.