Aumentano le richieste di aiuto, il 23 settembre ritorna l’iniziativa benefica “Da Dono nasce Dono” – AUDIO

In costante aumento le richieste di aiuto, sabato 23 settembre ritorna l’iniziativa benefica “Da Dono nasce Dono”. La Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio, l’Associazione La Ricerca, Piacenza Solidale, l’Emporio Solidale di Piacenza, il Centro Caritas zonale La Giara, ripropongono l’iniziativa per rispondere alle crescenti difficoltà di singoli individui e famiglie. Si tratta di una raccolta di generi alimentari secchi a lunga scadenza destinati a sostenere i servizi delle associazioni coinvolte.

“E’ un’ iniziativa – spiega Francesco Argirò di Caritas Piacenza – che ha riscosso successo negli ultimi anni e che si spera possa incontrare anche quest’anno l’attenzione e la sensibilità di tanti cittadini attraverso la donazione di generi alimentari a chi si trova oggi in grave difficoltà”.

Le richieste di aiuto di cittadini e famiglie sono purtroppo in costante crescita. “Siamo continuamente sotto pressione in questi ultimi anni. Vogliamo essere ottimisti, ma il presente resta difficile. Il panorama economico non è roseo e non sembra esserlo per il futuro. Dobbiamo unirci per affrontare le difficoltà possibilmente senza lasciare nessuno da solo. Per fare un esempio basta solo citare i dati della mesa di Caritas, perché di giorno e spesso anche la sera facciamo il doppio turno. Anche ad agosto abbiamo avuto dei picchi importanti”

“Da Dono nasce Dono” sabato 23 settembre 2023

E’ resa possibile dalla collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato (CSV Emilia Sede di Piacenza), con la Fondazione di Piacenza e Vigevano, con i supermercati CONAD Via Atleti Azzurri d’Italia, CONAD Via XX Settembre, CONAD Superstore Strada Agazzana, CONAD Via Modonesi, CONAD Rivergaro, Spazio CONAD S. Rocco al Porto, Super Besurica, SIGMA Farnesiana, SIGMA Borgo Faxhall, GULLIVER Via Rio Farnese, iN’s Via Boselli.

A ricevere le derrate alimentari donate dai clienti saranno i volontari delle associazioni coinvolte.