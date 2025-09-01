Petardi e fumogeni lanciati in campo durante il match col Fiorenzuola, DASPO per sei ultras del Prato

Match del 4 maggio scorso, sei DASPO per i tifosi del Prato.

Parliamo della partita andata in scena in data 4 maggio 2025, nel Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC). Incontro di calcio disputatosi presso lo stadio comunale “Attilio Pavesi”, valevole per il campionato di serie D, girone D, fra il Fiorenzuola e il Prato. I supporters della squadra del Prato, occupanti il settore dedicato alla predetta tifoseria, si sono resi responsabili “dell’accensione e del lancio in direzione dell’area di gioco, di artifizi pirotecnici. Per la precisione petardi, fumogeni ed altri oggetti, creando una concreta situazione di pericolo per gli altri spettatori“.

Per tali motivi, l’11 agosto 2025, a seguito di attività investigativa con il supporto dei filmati del sistema di videosorveglianza, nonché grazie alle videoregistrazioni del personale della Polizia Scientifica, la D.I.G.O.S. di Piacenza ha deferito alla Procura della Repubblica sei ultras del Prato.

Nei loro confronti, la Divisione Anticrimine ha predisposto 6 provvedimenti di D.A.SPO, a firma del Questore. Provvedimenti con questa giustificazione: “risultando fondato un giudizio prognostico circa la possibile reiterazione di condotte gravemente lesive per l’ordine e la sicurezza pubblica, con particolare riguardo alle manifestazioni sportive“.

Per questi provvedimenti, tutti della durata di due anni, i supporters pratesi non potranno accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy