Debutto imminente a Piacenza: È così che tutto comincia, il nuovo progetto teatrale di Mariangela Granelli e Fabrizio Montecchi

Un nuovo progetto teatrale a Piacenza

Manca ormai poco al debutto del nuovo progetto produttivo di Teatro Gioco Vita e LAC Lugano Arte e Cultura intitolato “E’ così che tutto comincia“. Questo spettacolo, ideato da Mariangela Granelli e Fabrizio Montecchi, si basa sul testo “Le regole del saper vivere nella società moderna” di Jean-Luc Lagarce. Le prove sono attualmente in corso al Teatro Filodrammatici di Piacenza, dove lo spettacolo sarà presentato sabato 30 settembre per l’apertura del Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena“.

Una collaborazione consolidata

Questo progetto segna una consolidata collaborazione tra LAC Lugano Arte e Cultura e Teatro Gioco Vita. L’attrice Mariangela Granelli, vincitrice del Premio ANCT 2020 come miglior attrice, è al centro dello spettacolo, affiancata in scena da Fabrizio Montecchi. Lo spettacolo si sviluppa attraverso diverse forme teatrali, includendo il teatro d’attore, il teatro d’ombre e il coinvolgimento diretto del pubblico.

Le regole del saper viverenella società moderna

Il testo di Lagarce, da cui prende ispirazione lo spettacolo, viene presentato come un cinico e allo stesso tempo esilarante manuale di comportamento. Mariangela Granelli e Fabrizio Montecchi hanno adattato il testo per la messa in scena teatrale, conferendogli una nuova interpretazione. Le “Regole” vengono rappresentate come una protezione per una società o una casta, a cui gli individui spesso sono sottoposti, soffrendo delle rigide norme e prescrizioni.

Dopo la sua prima rappresentazione a Piacenza, “E’ così che tutto comincia” farà tappa a Lugano, dove sarà in scena l’11 novembre al Teatro Foce, come parte del cartellone del LAC. Successivamente, lo spettacolo tornerà a Piacenza nel mese di dicembre, dal 12 al 15, per il cartellone Altri Percorsi della Stagione di Prosa 2023/2024 del Teatro Municipale.

Il Regista

“Fin dalla prima lettura il testo di Lagarce ci ha suggerito due idee sulle quali abbiamo costruito tutto il lavoro successivo – spiega il regista Fabrizio Montecchi – La prima era sull’impostazione da dare alla messa in scena:abbiamo subito visto la scena come un’aula, il pubblico come studenti di un corso serale di Regole del saper viverenella società moderna, Madame come una professoressa arcigna e inflessibile, assistita da un bidello servo di scena tuttofare. Non si è a teatro ma in classe: non si è lì per assistere ma per studiare e, possibilmente, imparare codici, convenzioni, etichette, rituali… La seconda era sull’interpretazione da dare al testo stesso … abbiamo subito deciso di far emergere con evidenza ciò che nel testo di Lagarce è presente ma in forma latente: le “Regole” sono a tutela di una società, di una casta, mai dell’individuo, che si trova spesso vittima di questo sistema di rigide norme e prescrizioni. Per fare questo abbiamo attribuito, senza aggiungere nulla al testo originale, un vissuto a Madame e lo abbiamo fatto interagire con il ferreo manuale di cui lei è la severa interprete. Il collasso tra riti collettivi e vissuti individuali è diventato subito evidente»

Il debutto

