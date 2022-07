Di Pieve in Pieve, il 4 agosto a Gropparello (PC) una serata di arte, letteratura e gusto

Giovedì 4 agosto, a partire dalle ore 20:30, presso l’Oratorio di Santa Maria della Neve detto La Chiesuola di SARIANO di Gropparello (PC) si aprirà una serata fatta di arte, letteratura e gusto.

Si inizierà alle ore 20:30 con la visita guidata alla Chiesuola (ritrovo ore 20:15 presso la Chiesuola, strada Chiesuola, Sariano).

Alle 21:00 sarà il momento della presentazione del romanzo “I giorni lunghissimi della nostra infanzia”, alla presenza dell’autrice LAURA FUSCONI. Introducono Gabriele Dadati e Giovanni Battista Menzani.

A seguire, un piccolo rinfresco con degustazione di prodotti tipici della Val Nure. Per la degustazione è obbligatoria la prenotazione. Gradita la prenotazione per la visita guidata e l’incontro letterario.

La visita guidata. Immerso nel verde della Val Vezzeno e collocato su una collina, l’Oratorio di Santa Maria della Neve detto “La chiesuola”, databile al X-XI secolo, ci apre le porte per svelare la propria storia, la leggenda a cui è legata e l’omonimo affresco cinquecentesco che conserva.

La presentazione editoriale. Presentazione del secondo romanzo della giovanissima scrittrice piacentina Laura Fusconi intitolato “I lunghissimi giorni della nostra infanzia”, edito da Nottetempo (2022).

In due diversi paesi della provincia piacentina, nel pieno degli anni ‘90, tre bambini vivono e raccontano, ognuno dal proprio punto di vista, una lunghissima giornata. Susanna, Annalia e Matteo incrociano esperienze, storie familiari, dolori. Sono solo bambini, eppure hanno già una perdita e una ferita con cui fare i conti, hanno già conosciuto la rabbia, il senso di impotenza, la commozione e la speranza: non si arrendono, cercando di trovare il loro posto in un mondo adulto che non comprendono del tutto, ma che li condiziona.

Per info e prenotazioni: info@dipieveinpieve.it | T 349 5169093

La serata è organizzata da “CoolTour Turismo e Cultura” e dal gruppo “METE – Tour Cooperation”.

La partecipazione è gratuita per tutte le iniziative.

Laura Fusconi è nata a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, nel 1990. Vive e lavora come grafica a Piacenza. Il suo primo romanzo, Volo di paglia, è uscito nel 2018 per Fazi.

«Di Pieve in Pieve» èla nuova offerta culturale tra arte, cammini, cibo, musica e letteratura nell’Appennino Piacentino e Parmense. La rassegna, finanziata dal «GAL del Ducato», in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Piacenza-Bobbio in occasione del IX centenario della fondazione della Cattedrale, è organizzata da “CoolTour Turismo e Cultura” e dal gruppo “METE – Tour Cooperation” di Confcooperative.

